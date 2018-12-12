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Китайские ученые собираются выращивать картошку на Луне

Китайские ученые собираются выращивать картошку и другие овощные культуры на Луне, чтобы обеспечивать космические станции продуктами питания. По словам специалистов, экспериментальным "полем" станет наибольший кратер на Луне - Эйткен.

Китайские ученые собираются выращивать картошку на Луне

Вдохновленные фильмом "Марсианин", ученые решили интересный эксперимент в освоении спутника Земли. Запущенный ранее лунный зонд под названием "Чанъэ-4" должен осуществить высадку земных культур на обратной стороне Луны. В рамках эксперимента - выращивание картофеля в космосе для питания будущих колонистов.

Примечательно, что после выращивания картофеля специалистам потребуется замерить уровень радиационного фона, а также провести другие исследования, подтверждающие безопасность "лунной еды".



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:31

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