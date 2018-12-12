Китайские ученые собираются выращивать картошку на Луне





Вдохновленные фильмом "Марсианин", ученые решили интересный эксперимент в освоении спутника Земли. Запущенный ранее лунный зонд под названием "Чанъэ-4" должен осуществить высадку земных культур на обратной стороне Луны. В рамках эксперимента - выращивание картофеля в космосе для питания будущих колонистов.Примечательно, что после выращивания картофеля специалистам потребуется замерить уровень радиационного фона, а также провести другие исследования, подтверждающие безопасность "лунной еды".