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Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал "Джентльменом 2018 года"

Известный российский футболист Роман Зобнин (московский «Спартак») стал обладателем премии «Джентльмен года». Церемония прошла в 25 раз.
Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал "Джентльменом 2018 года"

Роман Зобин «отобрал» премию у прошлогоднего победителя в этом звании, у своего коллеги вратаря Артема Реброва. Награду утвердили «Комсомольская правда» и канал Sport24. О своей победе футболист похвастался в личном блоге Instagram. Он опубликовал пост с фотографией, где «кусает» золой мяч, а под постом написал так: «Отобрал у Реброва».

Кроме золотой статуєтки победителю 2018 года торжественно вручили главный атрибут джентельмена – смокинг. Также шарж, который специально для него нарисовал известный художник Валентин Дружинин.

Данная премия стала традицией после того, как в 1994 году ее впервые получил легендарный футболист, полузащитник "Спартака" Федор Черенков. В 2018 году состоялся юбилей данного мероприятия.
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Спорт
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:32

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