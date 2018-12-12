Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал "Джентльменом 2018 года"

Роман Зобин «отобрал» премию у прошлогоднего победителя в этом звании, у своего коллеги вратаря Артема Реброва. Награду утвердили «Комсомольская правда» и канал Sport24. О своей победе футболист похвастался в личном блоге Instagram. Он опубликовал пост с фотографией, где «кусает» золой мяч, а под постом написал так: «Отобрал у Реброва».Кроме золотой статуєтки победителю 2018 года торжественно вручили главный атрибут джентельмена – смокинг. Также шарж, который специально для него нарисовал известный художник Валентин Дружинин.Данная премия стала традицией после того, как в 1994 году ее впервые получил легендарный футболист, полузащитник "Спартака" Федор Черенков. В 2018 году состоялся юбилей данного мероприятия.