АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал, что познакомился со своей новой девушкой через Instagram

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой – Денис Лебедев признался, что впервые смог найти себе девушку через социальные сети.

Несколько дней назад стало известно, что Лебедев больше не будет добиваться Бузову, так как обзавелся новыми отношениями. Денис во всеуслышание объявил о том, что у него появилась девушка, имя которой он отказывается пока называть, так как его возлюбленная не очень приветствует публичную жизнь.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал, что познакомился со своей новой девушкой через Instagram

Впрочем, нашим журналистам удалось выяснить, что девушку зовут Натали, и на днях ей исполнилось 29 лет, а это значит, что новая избранница бывшего поклонника Ольги младше ее на 4 года, что может очень задеть ранимую телезнаменитость.

Сегодня Денис решил признаться поклонникам, как же ему все-таки удалось обзавестись новыми отношениями и где он познакомился с теперешней пассией. Как оказалось, Лебедев впервые в жизни смог отыскать любовь в социальных сетях. По словам сыровара из Суздаля, он не искал себе девушку и совершенно случайно попал на страничку новой избранницы.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал, что познакомился со своей новой девушкой через Instagram

Когда Денис познакомился с новой возлюбленной, сначала они просто общались, пытаясь узнать друг друга получше, и только потом у них начался конфетно-букетный период, который длится до сегодняшнего дня. Лебедев подчеркнул, что давно уже мечтал о том, чтобы ему повстречалась достойная девушка, которой он сможет дарить свою любовь и энергию.

К слову, бизнесмен отметил, что не намерен и в будущем показывать общественности свою девушку, ведь его избранница очень скромная и стеснительная.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые собираются выращивать картошку
В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач
В Instagram начали тестировать специальный
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с
В Aston Martin показали двигатель, которым
В Китае представили бумагу для многократных
Александра Черно засветила свое «бедное»
Борис Корчевников просит подписчиков помочь
В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек
Шотландка похудела на 38 килограмм из-за
Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Светлана Лобода в Instagram показала свою
Елена Малышева призналась в использовании уколов
Для Ксении Бородиной сочинили песню
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в
Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья
Zotye планирует представить самобытный
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец
Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима
Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Просмотреть все новости