Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал, что познакомился со своей новой девушкой через Instagram





Несколько дней назад стало известно, что Лебедев больше не будет добиваться Бузову, так как обзавелся новыми отношениями. Денис во всеуслышание объявил о том, что у него появилась девушка, имя которой он отказывается пока называть, так как его возлюбленная не очень приветствует публичную жизнь.Впрочем, нашим журналистам удалось выяснить, что девушку зовут Натали, и на днях ей исполнилось 29 лет, а это значит, что новая избранница бывшего поклонника Ольги младше ее на 4 года, что может очень задеть ранимую телезнаменитость.Сегодня Денис решил признаться поклонникам, как же ему все-таки удалось обзавестись новыми отношениями и где он познакомился с теперешней пассией. Как оказалось, Лебедев впервые в жизни смог отыскать любовь в социальных сетях. По словам сыровара из Суздаля, он не искал себе девушку и совершенно случайно попал на страничку новой избранницы.Когда Денис познакомился с новой возлюбленной, сначала они просто общались, пытаясь узнать друг друга получше, и только потом у них начался конфетно-букетный период, который длится до сегодняшнего дня. Лебедев подчеркнул, что давно уже мечтал о том, чтобы ему повстречалась достойная девушка, которой он сможет дарить свою любовь и энергию.К слову, бизнесмен отметил, что не намерен и в будущем показывать общественности свою девушку, ведь его избранница очень скромная и стеснительная.