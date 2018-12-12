Борис Корчевников просит подписчиков помочь девочке, потерявшей зрение в результате тяжёлой болезни

Около трёх лет назад Борис Корчевников в эфире одной из программ рассказал о перенесённой им операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв. С тех пор телеведущий не остаётся равнодушным к чужому горю и пытается оказывать свою поддержку людям, столкнувшимся с тяжёлыми болезнями.Недавно он попросил поклонников поддержать 16-летнюю девушку Веронику, которую он называет Ангелом. Несколько лет она борется с опухолью, четыре из них не видит окружающего её мира. Корчевников пишет, несмотря на болезнь, Вероника не озлобилась и не «опустила рук», остаётся всё таким же светлым и добрым человеком. Он многому научился у девочки, и ему тяжело уезжать от неё.Борис просит поклонников не оставаться равнодушными к судьбе ребёнка, практически каждый может помочь – кто-то материальными средствами, кто-то просто поддержкой и добрым словом, что также немаловажно. Подписчики в свою очередь не оставили пост Корчевникова без внимания, некоторые пишут о перечисленных деньгах и практически все желают девочке успехов в борьбе с болезнью, энергии и жизненных сил.