АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Борис Корчевников просит подписчиков помочь девочке, потерявшей зрение в результате тяжёлой болезни

Известный российский актёр и телеведущий, звезда сериала «Кадетство» Борис Корчевников на странице в Instagram обратился к подписчикам с просьбой о помощи девочке-подростку Веронике, которая потеряла зрение в результате тяжёлого заболевания. Он опубликовал совместную фотографию с Вероникой и оставил реквизиты её мамы.

Борис Корчевников просит подписчиков помочь девочке, потерявшей зрение в результате тяжёлой болезни

Около трёх лет назад Борис Корчевников в эфире одной из программ рассказал о перенесённой им операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв. С тех пор телеведущий не остаётся равнодушным к чужому горю и пытается оказывать свою поддержку людям, столкнувшимся с тяжёлыми болезнями.

Недавно он попросил поклонников поддержать 16-летнюю девушку Веронику, которую он называет Ангелом. Несколько лет она борется с опухолью, четыре из них не видит окружающего её мира. Корчевников пишет, несмотря на болезнь, Вероника не озлобилась и не «опустила рук», остаётся всё таким же светлым и добрым человеком. Он многому научился у девочки, и ему тяжело уезжать от неё.

Борис Корчевников просит подписчиков помочь девочке, потерявшей зрение в результате тяжёлой болезни

Борис просит поклонников не оставаться равнодушными к судьбе ребёнка, практически каждый может помочь – кто-то материальными средствами, кто-то просто поддержкой и добрым словом, что также немаловажно. Подписчики в свою очередь не оставили пост Корчевникова без внимания, некоторые пишут о перечисленных деньгах и практически все желают девочке успехов в борьбе с болезнью, энергии и жизненных сил.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые собираются выращивать картошку
В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач
В Instagram начали тестировать специальный
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с
В Aston Martin показали двигатель, которым
В Китае представили бумагу для многократных
Александра Черно засветила свое «бедное»
Борис Корчевников просит подписчиков помочь
В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек
Шотландка похудела на 38 килограмм из-за
Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Светлана Лобода в Instagram показала свою
Елена Малышева призналась в использовании уколов
Для Ксении Бородиной сочинили песню
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в
Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья
Zotye планирует представить самобытный
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец
Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима
Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Просмотреть все новости