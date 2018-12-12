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Шотландка похудела на 38 килограмм из-за "жуткого" рождественского свитера

Фиона Эдни похудела на 38 килограмм из-за "жуткого" рождественского свитера. Шотландка вынуждена была его надеть, так как поправилась и не могла примерить другую одежду. Информация появилась в зарубежном издании The Mirror.

Шотландка похудела на 38 килограмм из-за "жуткого" рождественского свитера

52-летняя жительница Шотландии в 2016 году появилась на работе в свитере XXXL на день рождественских свитеров. Фиона Эдни весила 114 кг и очень комплексовала из-за лишнего веса. Она призналась, что ей было не комфортно в "уродливом" свитере красного цвета, на котором красовался робот. Женщина купила его в одном из мужских магазинов, так как в женских подходящих для Фионы даже размеров не нашлось.

В этом жутком, по ее словам, свитере она пришла и к друзьям на вечеринку, но они забыли ее предупредить, что правила дресс-кода изменились. Из-за этого казуса Фиона Эдни очень расстроилась и приняла твердое решение похудеть. Потом ей удалось сбросить треть лишнего веса за два года, и теперь она носит наряды размера М.

Шотландка похудела на 38 килограмм из-за "жуткого" рождественского свитера

По словам Фионы, рождественский свитер "спас" ее жизнь. У нее появилась странная привязанность к этой одежде, превратившей, как говорит 52-летняя жительница Шотландии, её в новую версию себя.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:32

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