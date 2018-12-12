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Светлана Лобода в Instagram показала свою сплоченную команду

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в своем блоге Instagram показала черно-белый снимок коллектива. Поклонники оценили сплоченность команды.

Светлана Лобода в Instagram показала свою сплоченную команду

Светлана Лобода опубликовала пост на официальной странице социальной сети Instagram, где можно увидеть, как ее команда готовится к выходу на сцену. Снимок сделан, когда певица и ее музыканты сложили свои руки вместе. Свой пост она подписала просто и остроумно– «Lobanda».

Читатели блога Лободы оценили единый дух коллектива и отметили, что их кумир ценит каждого человека. Однако, кто-то ей напомнил, что не стоит забывать и о своем продюсере, Нателле Крапивиной. Именно она помогла в подборе персонала в рабочий коллектив певицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:22

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