Светлана Лобода в Instagram показала свою сплоченную команду

Светлана Лобода опубликовала пост на официальной странице социальной сети Instagram, где можно увидеть, как ее команда готовится к выходу на сцену. Снимок сделан, когда певица и ее музыканты сложили свои руки вместе. Свой пост она подписала просто и остроумно– «Lobanda».Читатели блога Лободы оценили единый дух коллектива и отметили, что их кумир ценит каждого человека. Однако, кто-то ей напомнил, что не стоит забывать и о своем продюсере, Нателле Крапивиной. Именно она помогла в подборе персонала в рабочий коллектив певицы.