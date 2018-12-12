Для Ксении Бородиной сочинили песню

«Боже посмотрите на это новогоднее чудо», - пишет ведущая «Дома-2».

«Бородина, а не боишься, что совсем скоро и в этом Бузова может тебя переплюнуть?! Никто не знает, что завтра будет..», - продолжают комментировать свежий рекламный ролик Бородиной в Сети.

Пока коллега Бородиной Ольга Бузова продолжает готовиться к новогодним корпоративам, Ксения вовсю занимается подготовкой праздника для своего семейства. И первым, кого телезнаменитость решила поздравить с наступающим Новым годом, оказался ее любимый супруг Курбан Омаров.Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, на котором запечатлены самые трогательные моменты их с Омаровым супружеской жизни. Под записью Ксюша поспешила поздравить мужа с годовщиной их свадьбы.Несмотря на то, что видео оказалось рекламным, многие интернет-пользователи пришли в восторг от него, а все из-за песни, которую записали специально для Бородиной, по ее пожеланиям.Всего за несколько часов новую видеозапись Бородиной посмотрели больше 1 миллиона раз, а под самой публикацией поклонники звездного семейства поспешили оставить большое количество приятных комментариев.К слову, в социальных сетях недавно появились слухи о том, что Бородина также подумывает о начале музыкальной карьеры.