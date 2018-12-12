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Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе сказочного оленя

Популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками в Instagram своим исполнением рождественского сингла Фрэнка Синатры в образе сказочного оленя. Голос певица изменила с помощью приложения так, что не все смогли положительно оценить её вокальные данные, и ей досталась изрядная доля критики.

Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе сказочного оленя

В преддверии рождественских и новогодних праздников американская певица Бритни Спирс решила порадовать своих поклонников чем-то новым и необычным. Она записала небольшой видеоролик, в котором исполнила известную песню Dreaming of a white Christmas Фрэнка Синатры, примерив на себя образ сказочного оленя. С помощью приложений в телефоне Бритни «нацепила» оленьи рожки, уши и нос, а также изменила голос.

Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе сказочного оленя

Далеко не все поклонники Бритни остались довольны образом и исполнением песни. Многим понравилось необычное звучание знакомого сингла. Но многие также отметили, ему очень далеко до оригинала, а изменённый голос делает его похожим на «токсичное произведение». Некоторые фолловеры написали, лучше было использовать свой собственный тембр голоса и не провоцировать поток критики в свой адрес.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:02

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