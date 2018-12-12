Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе сказочного оленя

В преддверии рождественских и новогодних праздников американская певица Бритни Спирс решила порадовать своих поклонников чем-то новым и необычным. Она записала небольшой видеоролик, в котором исполнила известную песню Dreaming of a white Christmas Фрэнка Синатры, примерив на себя образ сказочного оленя. С помощью приложений в телефоне Бритни «нацепила» оленьи рожки, уши и нос, а также изменила голос.Далеко не все поклонники Бритни остались довольны образом и исполнением песни. Многим понравилось необычное звучание знакомого сингла. Но многие также отметили, ему очень далеко до оригинала, а изменённый голос делает его похожим на «токсичное произведение». Некоторые фолловеры написали, лучше было использовать свой собственный тембр голоса и не провоцировать поток критики в свой адрес.