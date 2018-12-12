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Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались снимками с недавней фотосессии

Экс-участники телестройки «Дом-2» и супружеская пара - Виктория Романец и Антон Гусев продемонстрировала свежие снимки с недавней фотосессии.

Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались снимками с недавней фотосессии

Последняя фотосессия Романец и Гусева не осталась незамеченной и буквально «взорвала» социальные сети. Несколько часов назад Вика опубликовала у себя на страничке в Instagram новые снимки, на которых она запечатлена вместе со своим любимым супругом Антоном и белыми оленями.

Бывших участников «Дома-2» снимали на фоне зимнего леса, который не может не вызвать восторга своей красотой. Только вот ни лес и даже ни олени вызвали шквал критики, а сами модели в красных одеяниях.

Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались снимками с недавней фотосессии

А все из-за того, что Антон был одет по погоде: в теплую зимнюю куртку, шапку и даже рукавички, а вот Виктория пришлось красоваться только в одном коротком платье. Многих интернет-пользователей возмутило это, ведь можно с уверенностью сказать, что Гусеву все равно на то, что его возлюбленная может заболеть. Некоторые же читатели назвали фотосессию звезд «Дома-2» «неудачной» и «непродуманной».

«Кошмар! Сам оделся, как на север, а жена пусть голая по снегу бегает!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:48

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