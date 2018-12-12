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У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66 автомобилей

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что во время прокурорской проверки у жены сотрудника Ространснадзора нашли 66 автомобилей, на которые в их семье не было денег. В итоге работника ведомства уволили.


Близкие уволенного сотрудника Ространснадзора утверждают, что женщина принципиально два дня подряд не ездила на одной и той же машине.
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66 автомобилей


По словам Чайки, в текущем году в суды России направлены иски на почти 4 миллиарда рублей на чиновников, которых подозревают в незаконном обогащении. По результатам проверок были наказаны 47,8 тысяч государственных служащих. По фактам коррупционных преступлений было возбуждено 2,5 тысяч уголовных дел.

Генеральный прокурор также привел несколько вопиющих случаев. Кроме уже названного инцидента, он рассказал о Краснодаре, где руководитель управления федеральными автодорогами заключил контракт с компанией на 2,6 миллиарда рублей. Позже договор был расторгнут. Все дело в том, что чиновник был должен руководителю предприятия 6 миллионов рублей.

Первые иски по поводу обогащения чиновников в нарушение закона начнут рассматривать суды Москвы 15 января следующего года. Одним из первых начнется процесс по отчуждения имущества сотрудника службы безопасности Дмитрия Сенина, вероятного сообщника полковника Дмитрия Захарченко Речь идет о 28 объектах недвижимости и автомобилях на общую сумму более 400 миллионов рублей.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:17

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