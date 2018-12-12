Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима и спецэффектов

На дне рождения Иды Достман побывала большая часть российского бомонда. Певица Наташа Королёва поделилась с подписчиками своеобразным видеоотчётом, на котором можно увидеть множество звёздных лиц. Ролик Королёвой отличается естественностью и непосредственностью, ведь не часто можно увидеть знаменитостей в дружеской атмосфере, естественными и натуральными.Так, Алла Борисовна пришла поздравить именинницу в коротком чёрном платье и прозрачном кардигане с блестящим принтом. Пугачёва, стоя возле закрытой ширмы, следила за приближением именинницы и просила приглашённых соблюдать тишину. Близкие друзья и родные решили устроить сюрприз Иде, она даже не подозревала о приготовленной вечеринке. Когда Пугачёва «дала отмашку», и все запели поздравление с днём рождения, а на лице именинницы было написано искреннее удивление и удовлетворение от неожиданного сюрприза. Королёва в подписи к посту так и написала: «Сюрприз удался!».Новый пост Королёвой за короткое время набрал почти двести тысяч просмотров и огромное количество комментариев пользователей. Многие отмечают, Алла Пугачёва совсем не выглядит на свой возраст, она и в 70 лет привлекательная, имеет красивые формы и не нуждается в фотошопе.