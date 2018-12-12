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Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима и спецэффектов

Популярная российская певица с украинскими корнями Наташа Королёва на своей странице в Instagram поделилась небольшим видеороликом с празднования дня рождения жены продюсера Александра Достмана Иды. Одним из главных действующих лиц оказалась Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, снятая в дружеской обстановке, без грима и спецэффектов.

Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима и спецэффектов

На дне рождения Иды Достман побывала большая часть российского бомонда. Певица Наташа Королёва поделилась с подписчиками своеобразным видеоотчётом, на котором можно увидеть множество звёздных лиц. Ролик Королёвой отличается естественностью и непосредственностью, ведь не часто можно увидеть знаменитостей в дружеской атмосфере, естественными и натуральными.

Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима и спецэффектов

Так, Алла Борисовна пришла поздравить именинницу в коротком чёрном платье и прозрачном кардигане с блестящим принтом. Пугачёва, стоя возле закрытой ширмы, следила за приближением именинницы и просила приглашённых соблюдать тишину. Близкие друзья и родные решили устроить сюрприз Иде, она даже не подозревала о приготовленной вечеринке. Когда Пугачёва «дала отмашку», и все запели поздравление с днём рождения, а на лице именинницы было написано искреннее удивление и удовлетворение от неожиданного сюрприза. Королёва в подписи к посту так и написала: «Сюрприз удался!».

Новый пост Королёвой за короткое время набрал почти двести тысяч просмотров и огромное количество комментариев пользователей. Многие отмечают, Алла Пугачёва совсем не выглядит на свой возраст, она и в 70 лет привлекательная, имеет красивые формы и не нуждается в фотошопе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:41

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