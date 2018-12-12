АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на соперничество в конкурсе «Человек года 2018»

Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) хорошо общается с избранником Марины Африкантовой – Романом Капаклы, несмотря на то, что только кому-то одному из них достанется квартира в Москве.

Роман и Алена вышли в финал проектного конкурса «Человек года 2018», и именно они являются главными претендентами на победу. По словам Капаклы и Рапунцель-младшей, они безумно счастливы тому, что именно за них голосовали телезрители, ведь теперь кто-то из них станет счастливым обладателем столичной недвижимости.

Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на соперничество в конкурсе «Человек года 2018»

Нужно сказать, что такой поворот событий впервые наблюдают поклонники «Дома-2», ведь финал конкурса уж точно станет очень добрым и милым, поскольку Рома и Алена очень хорошо относятся друг к другу и не единожды заявляли, что не намерены мешать сопернику воплотить в жизнь свою мечту.

Более того, Капаклы и Рапунцель-младшая даже выкладывают у себя на страничках в Instagram совместные фотографии, которые, по их словам, помогут запомнить это событие надолго. На днях Роман признался поклонникам, что не относится к Алене как к сопернику, и даже не обидится, если квартира в Москве достанется матери-одиночке.

Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на соперничество в конкурсе «Человек года 2018»

По словам возлюбленного Марины, если руководство «Дома-2» попытается заставить его хоть как-то задеть честь будущей мамочки, то он сразу же откажется от того, чтобы дальше продолжать участие в конкурсе «Человек года 2018». К слову, такой же позиции придерживается и Алена.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые собираются выращивать картошку
В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач
В Instagram начали тестировать специальный
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с
В Aston Martin показали двигатель, которым
В Китае представили бумагу для многократных
Александра Черно засветила свое «бедное»
Борис Корчевников просит подписчиков помочь
В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек
Шотландка похудела на 38 килограмм из-за
Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Светлана Лобода в Instagram показала свою
Елена Малышева призналась в использовании уколов
Для Ксении Бородиной сочинили песню
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в
Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья
Zotye планирует представить самобытный
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец
Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима
Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Просмотреть все новости