Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на соперничество в конкурсе «Человек года 2018»





Роман и Алена вышли в финал проектного конкурса «Человек года 2018», и именно они являются главными претендентами на победу. По словам Капаклы и Рапунцель-младшей, они безумно счастливы тому, что именно за них голосовали телезрители, ведь теперь кто-то из них станет счастливым обладателем столичной недвижимости.Нужно сказать, что такой поворот событий впервые наблюдают поклонники «Дома-2», ведь финал конкурса уж точно станет очень добрым и милым, поскольку Рома и Алена очень хорошо относятся друг к другу и не единожды заявляли, что не намерены мешать сопернику воплотить в жизнь свою мечту.Более того, Капаклы и Рапунцель-младшая даже выкладывают у себя на страничках в Instagram совместные фотографии, которые, по их словам, помогут запомнить это событие надолго. На днях Роман признался поклонникам, что не относится к Алене как к сопернику, и даже не обидится, если квартира в Москве достанется матери-одиночке.По словам возлюбленного Марины, если руководство «Дома-2» попытается заставить его хоть как-то задеть честь будущей мамочки, то он сразу же откажется от того, чтобы дальше продолжать участие в конкурсе «Человек года 2018». К слову, такой же позиции придерживается и Алена.