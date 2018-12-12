Китайская компания OnePlus побила свой рекорд продаж смартфонов 6Т





OnePlus способствовала поддержка T-Mobile. Благодаря договоренности китайской компании удалось увеличить поставки устройств 6Т в Соединенные Штаты.По словам генерального директора компании Пита Лау, вся команда довольна успешными продажами новинки. Несмотря на то, что OnePlus 6T не сильно отличается от предыдущей модели характеристиками, однако его продажи росли до 243% на протяжении 30 дней. Точной цифры Пит Лау называть не захотел, но поделился, что этот показатель превысил 1 млн девайсов.Ранее OnePlus 6 удалось реализовать свыше миллиона моделей в первые 22 дня. Представитель компании отметил, что в дальнейшем есть планы относительно выпуска устройства, работающего с 5G. Кроме того, компания планирует усовершенствовать камеры, однако подробностей пока не сообщают.