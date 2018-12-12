"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян зареклась работать тренером





24-летняя 2-кратная чемпионка Егорян в эфире канала "Матч ТВ" заявила об отказе работать тренером для детей. При этом фехтовальщица добавила, что преклоняется перед представителями данной профессии, поскольку лично ей не достаёт правильного подхода к ученикам. Детей Егорян очень любит и никогда не отказывается провести с ними время. Однако повысить голос или что-то запретить им спортсменка не в состоянии.Егорян в будущем мечтает о собственных наследниках, однако предвидит большие трудности с их воспитанием. Свой отказ от работы тренером мастер фехтования объясняет тем, что "дети тупые". Впрочем, Егорян подразумевает лишь позитивный смысл этого слова, о чём сказала собеседнику в интервью.Также она добавила, что спортсмен иногда должен в точности соблюдать инструкции тренера, а для подрастающего поколения это очень сложно. Со взрослыми ученицами Егорян работать готова. Напомним, что свои награды фехтовальщица завоевала на Олимпийских играх в Рио. Кроме того, Егорян является 5-кратной чемпионкой Европы.