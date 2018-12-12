АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян зареклась работать тренером

Олимпийская чемпионка России Яна Егорян зареклась работать детским тренером. Маленьких спортсменов фехтовальщица назвала "тупыми".

"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян зареклась работать тренером

24-летняя 2-кратная чемпионка Егорян в эфире канала "Матч ТВ" заявила об отказе работать тренером для детей. При этом фехтовальщица добавила, что преклоняется перед представителями данной профессии, поскольку лично ей не достаёт правильного подхода к ученикам. Детей Егорян очень любит и никогда не отказывается провести с ними время. Однако повысить голос или что-то запретить им спортсменка не в состоянии.

Егорян в будущем мечтает о собственных наследниках, однако предвидит большие трудности с их воспитанием. Свой отказ от работы тренером мастер фехтования объясняет тем, что "дети тупые". Впрочем, Егорян подразумевает лишь позитивный смысл этого слова, о чём сказала собеседнику в интервью.

Также она добавила, что спортсмен иногда должен в точности соблюдать инструкции тренера, а для подрастающего поколения это очень сложно. Со взрослыми ученицами Егорян работать готова. Напомним, что свои награды фехтовальщица завоевала на Олимпийских играх в Рио. Кроме того, Егорян является 5-кратной чемпионкой Европы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями
Звезд «Дома-2» Евгения Кузина и Александру
Финская компания Canatu намерена сделать все
Звезда "Улетного экипажа" Катрин Асси из-за
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
На площадке Indiegogo представили первую «умную»
Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское
Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей
Ученые: Кофе помогает снизить риск развития
Актриса Настя Задорожная объяснила популярность
В США возобновили проект водородной пушки для
Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android
Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в
Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой
Эксперты назвали наиболее популярные моторные
Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в
Учёные: Еда перед телевизором может привести к
В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из
Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал
Ксения Собчак уволена с поста главного редактора
В России создали идеальный электрокар для
Просмотреть все новости