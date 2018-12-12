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Африкантова-старшая подтвердила, что Марина появляется в «Доме-2» по просьбе руководства

Марина Африкантова не живет в Периметре реалити-шоу «Дом-2».

Не единожды в социальных сетях появлялась информация о том, что возлюбленная Романа Капаклы на самом деле живет у себя дома и не является частым гостем телепроекта, а появляется на «Доме-2» только по просьбе администраторов шоу, которые при этом выплачивают Марине кругленькую заработную плату.

Африкантова-старшая подтвердила, что Марина появляется в «Доме-2» по просьбе руководства

И вот несколько часов назад эти слухи подтвердила и родственница девушки – Татьяна Владимировна. Мать Марины в очередной раз вышла в прямой эфир, в котором заявила, что ее наследница никогда бы не жила в условиях, которые предоставляет домовцам реалити-шоу, но так как она является довольно рейтинговым участником, руководство «Дома-2» пошло девушке навстречу и лишь иногда просит блондинку приехать в Периметр.

Хотя мало кто в заявления Африкантовой-старшей поверил, ведь женщина является довольно болтливой особой, некоторые телезрители проекта все-таки заподозрили что-то неладное.

Африкантова-старшая подтвердила, что Марина появляется в «Доме-2» по просьбе руководства

На данный момент поклонники шоу внимательно следят за парочкой Марины Африкантовой и Романа Капаклы, а недавно они даже заметили, что девушка с утра всегда почему-то уже накрашена и уложена, несмотря на то, что она якобы еще не поднималась с постели.

«Африкантова-старшая, чувствую, правду говорит, жаль только, что из-за ее прежнего вранья сейчас ей никто не верит!» - прокомментировала заявление Татьяны Владимировны поклонница «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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