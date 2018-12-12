Звезд «Дома-2» Евгения Кузина и Александру Артемову пригласили на свадьбу Черно и Оганесяна

«Точно нужно будет посмотреть выпуск со свадьбой Черно и Оганесяна! Обожаю Кузиных! Праздник с ними точно пройдет на ура!», «Ура! Кузины возвращаются на «Дом-2» Как же я соскучилась!», «Черно и Оганесян точно не пожалеют, что позвали Кузиных!» - пишут в Сети.





Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что семейная парочка Кузиных, как и в прежние времена, засветится в эфире телестройки «Дом-2».Все поклонники проекта хорошо помнят, как Евгений и Александра покинули шоу. Тогда Артемовой и Кузину посчастливилось выиграть проектный конкурс «Свадьба на миллион», после чего влюбленные решили, что исполнили главную цель проекта, поэтому должны отправиться в свободное плаванье.После своего ухода Женя и Саша не только больше не появлялись в Периметре «Дома-2», но и даже отказывались как-либо комментировать события, которые происходили на реалити-шоу. И вот неожиданно для поклонников проекта стало известно, что уже через несколько недель Артемова и Кузин вновь окунутся в проектную жизнь. Впрочем, ненадолго.Выяснилось, что Евгения и Александру пригласили на бракосочетание Иосифа Оганесяна и Александры Черно, которое состоится 22 декабря, а многие телезрители «Дома-2», как оказалось, по-прежнему надеются на то, что Кузин и Артемова останутся на проекте на дольше.