В Японии иероглиф "бедствие" признали символом 2018 года





В Японии объявили символом подходящего к концу 2018-го иероглиф"вадзавай", означающий "бедствие". В национальном опросе больше всего респондентов охарактеризовали год как несчастливый. "Вадзавай" нарисовали на большом листе японской бумаги в прямом эфире из Храма Чистой воды в Киото. Символ представил настоятель Сэйхан Мори, который и инициировал народный опрос.Церемонию показал японский канал Nihon TV. Посмотреть на иероглиф можно будет до 21 декабря в здании храма. После его отправят в музей к прочим иероглифам, выбранным символами тех или иных лет.Летом японцы пережили ряд разрушительных тайфунов, включая "Прапирун" и "Джеби". Во время июньских наводнений погибли более 200 человек, чего не случалось с 1953 года. Второй ураган стал мощнейшим за последние 25 лет.Землетрясение на Хокайдо унесло жизни 40 человек. Ещё 140 погибли, а десятки тысяч были госпитализированы в связи с рекордно высокими температурами. В Токио в самые жаркие дни было зафиксировано 40 градусов Цельсия.