В Японии иероглиф "бедствие" признали символом 2018 года
В Японии иероглиф, обозначающий "бедствие", жители страны признали символом уходящего 2018 года. Поводом послужили несколько тайфунов и рекордная жара, унёсшие сотни жизней.
В Японии объявили символом подходящего к концу 2018-го иероглиф"вадзавай", означающий "бедствие". В национальном опросе больше всего респондентов охарактеризовали год как несчастливый. "Вадзавай" нарисовали на большом листе японской бумаги в прямом эфире из Храма Чистой воды в Киото. Символ представил настоятель Сэйхан Мори, который и инициировал народный опрос.
Церемонию показал японский канал Nihon TV. Посмотреть на иероглиф можно будет до 21 декабря в здании храма. После его отправят в музей к прочим иероглифам, выбранным символами тех или иных лет.
Летом японцы пережили ряд разрушительных тайфунов, включая "Прапирун" и "Джеби". Во время июньских наводнений погибли более 200 человек, чего не случалось с 1953 года. Второй ураган стал мощнейшим за последние 25 лет.
Землетрясение на Хокайдо унесло жизни 40 человек. Ещё 140 погибли, а десятки тысяч были госпитализированы в связи с рекордно высокими температурами. В Токио в самые жаркие дни было зафиксировано 40 градусов Цельсия.
В Японии объявили символом подходящего к концу 2018-го иероглиф"вадзавай", означающий "бедствие". В национальном опросе больше всего респондентов охарактеризовали год как несчастливый. "Вадзавай" нарисовали на большом листе японской бумаги в прямом эфире из Храма Чистой воды в Киото. Символ представил настоятель Сэйхан Мори, который и инициировал народный опрос.
Церемонию показал японский канал Nihon TV. Посмотреть на иероглиф можно будет до 21 декабря в здании храма. После его отправят в музей к прочим иероглифам, выбранным символами тех или иных лет.
Летом японцы пережили ряд разрушительных тайфунов, включая "Прапирун" и "Джеби". Во время июньских наводнений погибли более 200 человек, чего не случалось с 1953 года. Второй ураган стал мощнейшим за последние 25 лет.
Землетрясение на Хокайдо унесло жизни 40 человек. Ещё 140 погибли, а десятки тысяч были госпитализированы в связи с рекордно высокими температурами. В Токио в самые жаркие дни было зафиксировано 40 градусов Цельсия.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:48