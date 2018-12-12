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Мария Максакова рассказала о побоях первого супруга

Оперная певица Мария Максакова в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» раскрыла некоторые подробности личной жизни, в частности, рассказала о побоях первого супруга и сложных отношениях с мамой. Кудрявцевой пришлось ради интервью с певицей лететь в Мюнхен, так как в Россию она пока возвращаться не собирается.

Мария Максакова рассказала о побоях первого супруга

Максакова поделилась, разлад в её отношениях с мамой произошёл из-за покойного мужа певицы, российского политика Дениса Вороненкова. Поначалу мама с радостью принимала брак дочери, но когда начались неприятности и против зятя возбудили уголовное дело, пересмотрела своё отношение, перестав общаться с ними. Больше всего Марию поразило резкое высказывание матери о смерти Вороненкова. Этого певица не смогла ей простить, и родные люди не общаются уже больше двух лет. При этом бабушка даже не видела своего младшего внука, сына погибшего зятя и дочери.

Рассказала Мария Максакова и некоторые подробности первого брака с отцом своих старших детей, бизнесменом Владимиром Тюриным. Она говорит, знала о его судимостях в прошлом и знала, что он осуждался по серьёзным статьям, но тем не менее, любила этого человека, понимала и многое прощала. Мария даже прощала ему неоднократные побои, пока всё не зашло слишком далеко и не стало возникать опасений за свою жизнь. Тогда Максакова сбежала от супруга, оставив их общих детей с ним. Она отмечает, не боится за детей, Владимир плохой муж, но очень хороший отец и никогда не обидит своих чад.

Мария Максакова рассказала о побоях первого супруга

При этом экс-супруг не позволяет ей видеться с детьми, она не видела их уже очень продолжительное время. Но на вопрос, считает ли она себя хорошей матерью, Максакова отвечает положительно. Несмотря на разлуку, она любит своих детей и часто думает о них.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:01

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