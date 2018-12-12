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Юлия Меньшова в Instagram рассказала про «эксплуатацию» соседей

Знаменитая российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова в своем блоге Instagram рассказала, как ей удалось "эксплуатировать" соседку. Поклонники артистки оценили добрый поступок последней.

Юлия Меньшова в Instagram рассказала про «эксплуатацию» соседей

Юлия Меньшова показала в Instagram снимок, где стоит на входе квартиры, широко улыбаясь и держа в руках две коробки. Под постом телеведущая написала, что то, как они к ней попали «сделало» ее день. Дело в том, что в одной из социальных сетей она подписана на группу, в которой есть все соседи из ее дома и жители района. И одна соседка опубликовала объявление о том, что едет в магазин мебели за покупками. Если кому-то что-то нужно, то она может привезти, поскольку в ее грузовике много места. В большом списке заказов оказались и коробки знаменитости. Она поблагодарила заботливую соседку, ведь из-за многочисленных пробок в столице очень проблематично передвигаться. А тем более ехать на другой конец города.

Читатели блога Юлии Меньшовой назвали ее соседку "снегурочкой". А кто-то отметил, что в Москве еще есть добрые люди.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:39

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