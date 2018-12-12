Звезда "Улетного экипажа" Катрин Асси из-за проблем со здоровьем отказалась от диеты





Знаменитость перестала есть мясо, молочные продукты и яйца после просмотра документального фильма о животных. Картина произвела сильное впечатление на Катрин Асси, и она решила стать вегетарианкой. Однако резкая смена рациона не пошла артистке на пользу: кинозвезда ослабела, снизился иммунитет, а температура поднималась "на ровном месте".Медики порекомендовали Катрин Асси есть один раз в неделю до 300 граммов курицы и 100 граммов рыбы. После лечения к теледиве вернулись силы. Звезда "Улетного экипажа" поделилась, что мама иногда интересуется, не забывает ли ее родная дочь есть мясо. Актриса старается следить за питанием, так как знает, как для нее опасны подобные диеты.