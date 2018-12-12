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Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров показал, как выглядел в юности

Один из самых ярких участников телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров продемонстрировал поклонникам, каким он был, когда только начинал свой бизнес.

Нужно сказать, что 31-летний Назаров по-прежнему пользуется большой популярностью, несмотря даже на то, что само шоу с его участием подошло к концу несколько месяцев назад. А все из-за того, что многие поклонники проекта хорошо помнят слова Евгения, которые он сказал Ольге в первый день их знакомства.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров показал, как выглядел в юности

На сегодняшний день Евгений стал активным пользователем социальных сетях, где он постоянно рассказывает о своей компании, капиталовложениях и остальных «миллионерских» делах. А несколько часов назад Назаров решил продемонстрировать поклонникам, каким же он был когда-то.

Как оказалось, когда бизнесмен еще учился в школе, он уже начал активно работать над тем, чтобы обеспечить себе и своим родным роскошную жизнь. Назаров перепробовал огромнейшее количество профессий, начиная от курьера, заканчивая продавцом биодобавок.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров показал, как выглядел в юности

Стоит отметить, что подписчики бывшего участника шоу «Замуж за Бузову» высоко оценили его открытость с публикой. Один за другим интернет-пользователи принялись указывать на то, что Евгений очень изменился и стал выглядеть куда лучше и симпатичнее.

«Назаров, не знала, что ты был таким пончиком когда-то! Молодым, конечно, был очень прикольным, но сейчас куда симпатичнее стал!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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