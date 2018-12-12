АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Ученые: Кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера

Канадские ученые заявили, что кофе помогает снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Информацию публикует MedicalXpress.

Ученые: Кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи обнаружили, что ежегодно во всем мире жители выпивают до 500 млрд чашек кофе. Специалисты уверены, что кофе положительно воздействует на человеческий организм. В частности кофе затормаживает процесс старения мозга.

Любимый миллионами напиток не просто бодрит, а предупреждает образование бляшек, закупоривающих кровеносные сосуды в мозге. Это возможно благодаря огромному количеству антиоксидантов. Таким образом кофе борется с возникновением болезней Альцгеймера и Паркинсона.

По словам представителей науки, антиоксиданты появляются в кофе благодаря лактонам, выделяющимся во время жарки. Лактоны позднее распадаются и остаются антиоксиданты.

Эксперты испытали воздействие кофе на грызунах. Они давали мышам немного кофеина, а также эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Последнее вещество является жирнокислотным проиводным нейромедиатора серотонина и не дает белку, связанного с развитием нейродегенеративных болезней, накапливаться в мозгу грызунов. В сочетании с кофеином ЕНТ прекрасно справляется с задачей по предотвращению развития слабоумия.

Ученые: Кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера

Согласно проведенным экспериментам, кофе может не просто затормаживать процесс старения мозга, но и остановить прогрессирование вышеуказанных болезней.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кофе помогает снизить риск развития
Актриса Настя Задорожная объяснила популярность
В США возобновили проект водородной пушки для
Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android
Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в
Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой
Эксперты назвали наиболее популярные моторные
Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в
Учёные: Еда перед телевизором может привести к
В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из
Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал
Ксения Собчак уволена с поста главного редактора
В России создали идеальный электрокар для
Исследователи проинформировали о вреде
Рита Дакота опубликовала на YouТube видеоклип об
Компания "Открытая Мобильная Платформа" показала
Тата Блюменкранц повезёт дочь к новому
В Кейптауне родилась уникальная «кошка-оборотень»
LG планирует показать машину, занимающуюся варкой
Планета Х возле Солнца вызвала панику у жителей
Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual
В январе на аукционе RM Sothebys выставят на
Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая
В Южной Корее стартует продажа полноразмерного
Всероссийский союз страховщиков назвал десять
Renault переходит на силовые агрегаты от марки
Компания Porsche представила спортивную версию
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного
Евгений Плющенко заявил о готовности пополнить
Просмотреть все новости