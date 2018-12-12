Ученые: Кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера





Исследователи обнаружили, что ежегодно во всем мире жители выпивают до 500 млрд чашек кофе. Специалисты уверены, что кофе положительно воздействует на человеческий организм. В частности кофе затормаживает процесс старения мозга.Любимый миллионами напиток не просто бодрит, а предупреждает образование бляшек, закупоривающих кровеносные сосуды в мозге. Это возможно благодаря огромному количеству антиоксидантов. Таким образом кофе борется с возникновением болезней Альцгеймера и Паркинсона.По словам представителей науки, антиоксиданты появляются в кофе благодаря лактонам, выделяющимся во время жарки. Лактоны позднее распадаются и остаются антиоксиданты.Эксперты испытали воздействие кофе на грызунах. Они давали мышам немного кофеина, а также эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Последнее вещество является жирнокислотным проиводным нейромедиатора серотонина и не дает белку, связанного с развитием нейродегенеративных болезней, накапливаться в мозгу грызунов. В сочетании с кофеином ЕНТ прекрасно справляется с задачей по предотвращению развития слабоумия.Согласно проведенным экспериментам, кофе может не просто затормаживать процесс старения мозга, но и остановить прогрессирование вышеуказанных болезней.