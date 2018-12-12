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Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское шоу своей сестры Ольги

Младшая сестра новоиспеченной певицы Ольги Бузовой – Анна не согласилась пиарить шоу своей родственницы под названием «Принимай меня», которое совсем скоро состоится в Санкт-Петербурге.

Всем известно, что в конце прошлого месяца Ольге удалось буквально взорвать столичный «Crocus City Hall» своим грандиозным и таким долгожданным шоу «Принимай меня». На протяжении нескольких месяцев Бузова практически не выходила из зала, где активно готовила свое выступление, новые постановки и танцы.

Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское шоу своей сестры Ольги

Так как Ольга является активным пользователем социальных сетей, конечно же, свое шоу певица то и дело рекламировала у себя на страничке в Instagram. Благодаря двухсторонней с младшей сестрой Анной пиар-кампании Бузовой удалось воплотить в жизнь свою мечту – собрать полный зал «Crocus City Hall».

Известно, что уже сегодня Ольга Бузова даст аналогичное шоу в своем родном городе Санкт-Петербург. Впрочем, многие поклонники телезнаменитости убеждены, что концерт Бузовой в «Ледовом дворце» будет провальным, так как ей придется выступать в полупустом зале.

Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское шоу своей сестры Ольги

А все из-за того, что в этот раз младшая сестра Бузовой напрочь отказалась рекламировать шоу своей родственницы. Анна просто-таки "наплевала" на концерт, который состоится уже сегодня. Известно, что девушка решила не пиарить выступление Ольги в личном микроблоге, поскольку убеждена в том, что и петербургское шоу будет иметь такой же успех, как московское.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09

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