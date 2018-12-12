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В США возобновили проект водородной пушки для космических доставок

В США возобновили проект водородной пушки 1960-х годов для доставок космических грузов. Каждый новый запуск на орбиту может происходить с периодичностью 60-90 минут.

В США возобновили проект водородной пушки для космических доставок

Компания из США Green Launch сообщила о возобновлении испытаний водородной пушки, появившейся в 1960-е годы. На полигоне в Юме, что в штате Аризона, учёные проверят технологию суборбитального баллистического доступа на орбиту Земли. Спутниковая энергетическая пушка со времён проекта HARP оставалась в месте исследований. Ранее над ней работали американские и канадские специалисты.

Предполагалось, что с помощью такого аппарата на низкую орбиту можно будет вывести искусственные спутники. В 1961 году, когда испытания только начались, разработчики преследовали сугубо научные цели. Позже водородная пушка заинтересовала и военных, однако к 1967 году проект себя не оправдал, и его свернули.

Green Launch рассчитывает дёшево и быстро запускать различные грузы на орбиту благодаря ранним наработкам американцев и канадцев. В распоряжении исследователей есть новая технология с применением пропеллентов водорода.

Компания в будущем надеется производить один выстрел из пушки каждые 60 или 90 минут. Такие запуски будут намного эффективней и дешевле, чем при использовании ракет.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:45

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