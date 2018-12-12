Актриса Настя Задорожная объяснила популярность Ольги Бузовой

Задорожная знает, почему ведущая "Дома-2" часто собирает полные площадки на своих концертах во многих городах России. Настя уверена, что знаменитой Ольгу сделали сами люди. Именно в этом и кроется успех ведущей телестройки.Артистка говорит, что у Оли большая армия фанатов, которая ей предана. Однако Настя говорит, что это и похвально, и абсолютно не смешно.Ольга искренне любит собственных поклонников, а те, в свою очередь, отвечают ей тем же, говорит артистка.Настя утверждает, что это ярчайший пример взаимодействия знаменитости и фанатов. Некоторым не помешало бы это взять себе на вооружение, говорит Задорожная.Напомним, Бузова на данный момент одна из наиболее успешных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Недавно девушка, прыгнув в руки своих поклонников, осуществила свою мечту.