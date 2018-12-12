Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей беременности и любимом мужчине





О беременности посла ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктории Лопыревой стало известно в середине осени этого года. Некоторое время она не комментировала это долгожданное событие в своей жизни, но недавно всё же решилась откровенно рассказать о беременности и отце будущего малыша.Известно, Виктория долгое время встречалась с популярным исполнителем Николаем Басковым, даже ходили разговоры о предстоящей свадьбе, но звёздная пара решила расстаться. Неудивительно, что после новостей о беременности телеведущей начались разговоры об отцовстве певца. Но Лопырева категорически пресекла подобные слухи, рассказав, что с Басковым они расстались достаточно давно, но при этом сохранили тёплые дружеские отношения.Вскоре после этого Виктория встретила мужчину, практически соответствующего её идеалу. Пара начала встречаться, и теперь они вместе ожидают своего первенца. Телеведущая поделилась, её избранник не публичный человек, сильный духом, мудрый и великодушный. Любимый мужчина буквально «сдувает с неё пылинки», особенно сейчас, узнав о беременности.На вопрос о свадьбе Виктория говорит, они пока не задумывались об этом, сейчас есть вопрос поважнее штампа в паспорте. Возможно, через какое-то время после родов они и сыграют свадьбу, но точно не сейчас.Также Виктория поделилась, беременность практически никак не сказалась на её привычках и образе жизни. Ест она всё то же, что и раньше, думать о токсикозе было некогда, так как этот период совпал с футбольным чемпионатом, когда и спать-то приходилось по несколько часов в сутки. А вот о том, где пройдут роды, Лопырева пока не задумывалась. Возможно, она и поедет в какую-нибудь зарубежную клинику, но точно ответить пока не может.