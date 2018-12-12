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Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей беременности и любимом мужчине

Популярная телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева в одном из интервью откровенно рассказала о своей беременности и любимом мужчине. Она опровергла разговоры о том, что отцом её первенца является Николай Басков, с которым её связывали романтические отношения.

Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей беременности и любимом мужчине

О беременности посла ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктории Лопыревой стало известно в середине осени этого года. Некоторое время она не комментировала это долгожданное событие в своей жизни, но недавно всё же решилась откровенно рассказать о беременности и отце будущего малыша.

Известно, Виктория долгое время встречалась с популярным исполнителем Николаем Басковым, даже ходили разговоры о предстоящей свадьбе, но звёздная пара решила расстаться. Неудивительно, что после новостей о беременности телеведущей начались разговоры об отцовстве певца. Но Лопырева категорически пресекла подобные слухи, рассказав, что с Басковым они расстались достаточно давно, но при этом сохранили тёплые дружеские отношения.

Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей беременности и любимом мужчине

Вскоре после этого Виктория встретила мужчину, практически соответствующего её идеалу. Пара начала встречаться, и теперь они вместе ожидают своего первенца. Телеведущая поделилась, её избранник не публичный человек, сильный духом, мудрый и великодушный. Любимый мужчина буквально «сдувает с неё пылинки», особенно сейчас, узнав о беременности.

На вопрос о свадьбе Виктория говорит, они пока не задумывались об этом, сейчас есть вопрос поважнее штампа в паспорте. Возможно, через какое-то время после родов они и сыграют свадьбу, но точно не сейчас.

Также Виктория поделилась, беременность практически никак не сказалась на её привычках и образе жизни. Ест она всё то же, что и раньше, думать о токсикозе было некогда, так как этот период совпал с футбольным чемпионатом, когда и спать-то приходилось по несколько часов в сутки. А вот о том, где пройдут роды, Лопырева пока не задумывалась. Возможно, она и поедет в какую-нибудь зарубежную клинику, но точно ответить пока не может.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:04

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