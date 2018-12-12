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Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android 9.0 Pie

Разработчики компании HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, заявили, что смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android 9.0 Pie. Это стало возможным с выходом новой версии прошивки операционной системы.

Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android 9.0 Pie


Эксперты IT-индустрии напоминают, что многие пользователи обвинили производителей в том, что они не предлагают операционную систему для смартфонов Nokia 5, 6 и 8, чтобы покупатели приобретали Nokia 8.1, в котором установлена самая актуальная версия ОС.

Отметим, что пользоваться Android 9.0 Pie в первое время смогут лишь участники программы Nokia Beta Labs, для чего необходима регистрация на сайте в интернете. Кроме того, разработчики рекомендуют сделать копию всех установленных данных, поскольку они будут деинсталированы при установке системы. Размер ОС составляет 1,5 гигабайта, и скачивать ее лучше через Wi-Fi.

Эксперты отмечают, что появление бета-версии операционной системы указывает на то, что окончательная версия Android 9.0 Pie для Nokia 8 выйдет до конца текущего года.

Смартфон оборудован QHD-дисплеем разрешением 2560х1440 пикселей. Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем чипа оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а постоянной 64 гигабайта. Фронтальная камера фотографирует качеством 13 мегапикселей, а основная 20 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи 3090 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:42

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