Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android 9.0 Pie





Эксперты IT-индустрии напоминают, что многие пользователи обвинили производителей в том, что они не предлагают операционную систему для смартфонов Nokia 5, 6 и 8, чтобы покупатели приобретали Nokia 8.1, в котором установлена самая актуальная версия ОС.Отметим, что пользоваться Android 9.0 Pie в первое время смогут лишь участники программы Nokia Beta Labs, для чего необходима регистрация на сайте в интернете. Кроме того, разработчики рекомендуют сделать копию всех установленных данных, поскольку они будут деинсталированы при установке системы. Размер ОС составляет 1,5 гигабайта, и скачивать ее лучше через Wi-Fi.Эксперты отмечают, что появление бета-версии операционной системы указывает на то, что окончательная версия Android 9.0 Pie для Nokia 8 выйдет до конца текущего года.Смартфон оборудован QHD-дисплеем разрешением 2560х1440 пикселей. Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем чипа оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а постоянной 64 гигабайта. Фронтальная камера фотографирует качеством 13 мегапикселей, а основная 20 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи 3090 мАч.