Эксперты назвали наиболее популярные моторные масла в России
Эксперты автомобильной индустрии по результатам социологического опроса среди автолюбителей назвали наиболее популярные моторные масла в России. В исследовании приняли участие более трех тысяч респондентов разного пола и возраста, женщин среди них было около 25%.
Авторы опроса отмечают, что россияне назвали 18 марок. Большая часть из названных наименований является синтетическим или полусинтетическим маслом. При этом первым и вторым пользуются примерно одинаковое количество опрошенных — 45 и 47% соответственно.
Лидером опроса оказалось масло SHELL. За него проголосовали 17% автолюбителей. Второе место занял «ЛУКОЙЛ» с показателем 15%. Тройку лидеров замыкает Mobil, у которого более 13% голосов респондентов.
Четвертую позицию занял Castrol с 9%. На последнем месте ТОП-5 оказался ZIC, который собрал более 6% голосов российских автолюбителей.
Составители рейтинга отмечают, что в разных регионах России свои самые популярные моторные масла. В республиках Северного Кавказа автолюбители используют Shell, тогда как в северо-западной части России - «ЛУКОЙЛ».
Авторы опроса отмечают, что россияне назвали 18 марок. Большая часть из названных наименований является синтетическим или полусинтетическим маслом. При этом первым и вторым пользуются примерно одинаковое количество опрошенных — 45 и 47% соответственно.
Лидером опроса оказалось масло SHELL. За него проголосовали 17% автолюбителей. Второе место занял «ЛУКОЙЛ» с показателем 15%. Тройку лидеров замыкает Mobil, у которого более 13% голосов респондентов.
Четвертую позицию занял Castrol с 9%. На последнем месте ТОП-5 оказался ZIC, который собрал более 6% голосов российских автолюбителей.
Составители рейтинга отмечают, что в разных регионах России свои самые популярные моторные масла. В республиках Северного Кавказа автолюбители используют Shell, тогда как в северо-западной части России - «ЛУКОЙЛ».
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:05