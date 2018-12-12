Эксперты назвали наиболее популярные моторные масла в России





Авторы опроса отмечают, что россияне назвали 18 марок. Большая часть из названных наименований является синтетическим или полусинтетическим маслом. При этом первым и вторым пользуются примерно одинаковое количество опрошенных — 45 и 47% соответственно.Лидером опроса оказалось масло SHELL. За него проголосовали 17% автолюбителей. Второе место занял «ЛУКОЙЛ» с показателем 15%. Тройку лидеров замыкает Mobil, у которого более 13% голосов респондентов.Четвертую позицию занял Castrol с 9%. На последнем месте ТОП-5 оказался ZIC, который собрал более 6% голосов российских автолюбителей.Составители рейтинга отмечают, что в разных регионах России свои самые популярные моторные масла. В республиках Северного Кавказа автолюбители используют Shell, тогда как в северо-западной части России - «ЛУКОЙЛ».