Учёные: Еда перед телевизором может привести к разладам в семье





Члены семей, в которых были дети от шести до двенадцати лет, проводили два семейных обеда или ужина и снимали весь процесс на камеру. При этом почти половина из них во время еды смотрели телевизор.Учёные анализировали снятые видеоролики и сравнивали внутрисемейные отношения, пытаясь выяснить насколько они различаются у семей, которые просто общаются во время совместных приёмов пищи и у тех, которые предпочитают смотреть телепрограммы во время еды.В результате выяснилось – у тех, кто предпочитает семейное общение, более прочные семьи и лучше общее состояние здоровья. Учёные объясняют этот факт тем, что телевизор отвлекает от процесса еды, люди редко замечают количество и качество употребляемых продуктов, зачастую переедая.Тогда как предпочитающие семейное общение тем самым укрепляют отношения между членами семьи. В процессе еды люди делятся своими мыслями, настроением, достижениями и проблемами.Поэтому врачи пришли к единому мнению – предпочтительнее отказаться от телевизора во время еды, заменив его дружеским общением. Это укрепит семью и сохранит здоровье.