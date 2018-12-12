АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Учёные: Еда перед телевизором может привести к разладам в семье

Американские учёные-медики из университета Миннесоты в ходе проведённых исследований выяснили довольно неожиданный факт – еда перед экраном телевизора может привести к разладам в семье и ухудшению состояния здоровья. В эксперименте принимали участие около ста двадцати американских семей.

Учёные: Еда перед телевизором может привести к разладам в семье

Члены семей, в которых были дети от шести до двенадцати лет, проводили два семейных обеда или ужина и снимали весь процесс на камеру. При этом почти половина из них во время еды смотрели телевизор.

Учёные анализировали снятые видеоролики и сравнивали внутрисемейные отношения, пытаясь выяснить насколько они различаются у семей, которые просто общаются во время совместных приёмов пищи и у тех, которые предпочитают смотреть телепрограммы во время еды.

В результате выяснилось – у тех, кто предпочитает семейное общение, более прочные семьи и лучше общее состояние здоровья. Учёные объясняют этот факт тем, что телевизор отвлекает от процесса еды, люди редко замечают количество и качество употребляемых продуктов, зачастую переедая.

Тогда как предпочитающие семейное общение тем самым укрепляют отношения между членами семьи. В процессе еды люди делятся своими мыслями, настроением, достижениями и проблемами.

Поэтому врачи пришли к единому мнению – предпочтительнее отказаться от телевизора во время еды, заменив его дружеским общением. Это укрепит семью и сохранит здоровье.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кофе помогает снизить риск развития
Актриса Настя Задорожная объяснила популярность
В США возобновили проект водородной пушки для
Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android
Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в
Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой
Эксперты назвали наиболее популярные моторные
Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в
Учёные: Еда перед телевизором может привести к
В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из
Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал
Ксения Собчак уволена с поста главного редактора
В России создали идеальный электрокар для
Исследователи проинформировали о вреде
Рита Дакота опубликовала на YouТube видеоклип об
Компания "Открытая Мобильная Платформа" показала
Тата Блюменкранц повезёт дочь к новому
В Кейптауне родилась уникальная «кошка-оборотень»
LG планирует показать машину, занимающуюся варкой
Планета Х возле Солнца вызвала панику у жителей
Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual
В январе на аукционе RM Sothebys выставят на
Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая
В Южной Корее стартует продажа полноразмерного
Всероссийский союз страховщиков назвал десять
Renault переходит на силовые агрегаты от марки
Компания Porsche представила спортивную версию
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного
Евгений Плющенко заявил о готовности пополнить
Просмотреть все новости