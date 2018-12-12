В России создали идеальный электрокар для коммунальных служб
Группа ученых и инженеров в России из государственного технического университета в Ижевске и Сарапульского электрогенераторного завода создали идеальный электрокар для сотрудников коммунальных служб. Новая разработка может не только выполнять различные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и перевозить небольшие грузы.
Новый автомобиль получил название "унифицированная машина технологического транспорта" (УМТЭТ). Разработка электрокара началась два года назад, но из-за различных причин и обстоятельств выпуск новинки несколько раз откладывался.
По словам разработчиков, в УМТЭТ они использовали специальное шасси, благодаря которому автомобиль может менять свою комплектацию — на нее можно установить специальную тележку для очистки территории от снега, вилы для уборки опавшей листвы, щетки для подметания дороги и тротуаров и многое другое.
Руководители многих коммунальных служб заявили, что заинтересовались универсальным электрокаром и готовы его активно использовать в работе.
Новый автомобиль получил название "унифицированная машина технологического транспорта" (УМТЭТ). Разработка электрокара началась два года назад, но из-за различных причин и обстоятельств выпуск новинки несколько раз откладывался.
По словам разработчиков, в УМТЭТ они использовали специальное шасси, благодаря которому автомобиль может менять свою комплектацию — на нее можно установить специальную тележку для очистки территории от снега, вилы для уборки опавшей листвы, щетки для подметания дороги и тротуаров и многое другое.
Руководители многих коммунальных служб заявили, что заинтересовались универсальным электрокаром и готовы его активно использовать в работе.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:32