Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в нетрадиционной ориентации

Но заявление, которое бывшая участница телепроекта опубликовала на своей странице в Instagram, шокировало всех подписчиков.Девушка решила написать факты о себе, и в одном из пунктов было открытие о том, что у нее нетрадиционная ориентация.Такая правда вызвала шок у поклонников девушки, ведь на проекте она пыталась строить любовь со многими парнями. Некоторые высказались положительно, сказав, что Катя Скютте молодец, что не постеснялась и рассказала фанатам свою сокровенную тайну.Возможно, это очередной ход от девушки для того, чтобы привлечь к себе внимание, но в начале поста она сказала, что напишет исключительно правдивые факты без вторых смыслов и шуток.Также девушка рассказала о своих ближайших планах: она отправится на операцию, после которой станет обладательницей шикарных скул.