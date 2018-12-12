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Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в нетрадиционной ориентации

Катя Скютте на проекте "Дом-2" была достаточно скромной личностью, она практически никогда не была замечена в скандалах и даже в обсуждениях.

Но заявление, которое бывшая участница телепроекта опубликовала на своей странице в Instagram, шокировало всех подписчиков.

Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в нетрадиционной ориентации

Девушка решила написать факты о себе, и в одном из пунктов было открытие о том, что у нее нетрадиционная ориентация.

Такая правда вызвала шок у поклонников девушки, ведь на проекте она пыталась строить любовь со многими парнями. Некоторые высказались положительно, сказав, что Катя Скютте молодец, что не постеснялась и рассказала фанатам свою сокровенную тайну.

Возможно, это очередной ход от девушки для того, чтобы привлечь к себе внимание, но в начале поста она сказала, что напишет исключительно правдивые факты без вторых смыслов и шуток.

Также девушка рассказала о своих ближайших планах: она отправится на операцию, после которой станет обладательницей шикарных скул.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:01

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