Новенькая участница "Дома-2" поставила на место девушку Алексея Безуса

Напомним, что Алексей строит на телепроекте "Дом-2" любовь с Миленой Безбородовой. На голосовании все участники решили, что Виолетта достаточно интересный человек, который сможет построить отношения, и оставили её.Девушка не стала медлить и принялась обольщать парня. Она пришла в комнату к молодым и попросила Алексей выйти на несколько минут. Милена с первой же секунды приняла оборонительную позицию и начала кричать на соперницу.В порыве злости девушка Безуса начала говорить плохо об участницах "Дома-2", которые хотели помочь новенькой и разыграть сценку для Алексея. Под раздачу попала Алиана Устиненко, Милена сказала Арсену, что "пусть эта одиночка следит лучше за своей жизнью".Девушки телепроекта "Дом-2" считают, что Милене не хватает мудрости и терпения. По их мнению, она должна была отпустить парня на свидание с новенькой и принять уверенную позицию.