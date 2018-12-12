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Новенькая участница "Дома-2" поставила на место девушку Алексея Безуса

На проект "Дом-2" пришла новенькая участница Елена Безбородова, а прибыла она к занятому парню Алексею Безусу.

Напомним, что Алексей строит на телепроекте "Дом-2" любовь с Миленой Безбородовой. На голосовании все участники решили, что Виолетта достаточно интересный человек, который сможет построить отношения, и оставили её.

Новенькая участница "Дома-2" поставила на место девушку Алексея Безуса

Девушка не стала медлить и принялась обольщать парня. Она пришла в комнату к молодым и попросила Алексей выйти на несколько минут. Милена с первой же секунды приняла оборонительную позицию и начала кричать на соперницу.

В порыве злости девушка Безуса начала говорить плохо об участницах "Дома-2", которые хотели помочь новенькой и разыграть сценку для Алексея. Под раздачу попала Алиана Устиненко, Милена сказала Арсену, что "пусть эта одиночка следит лучше за своей жизнью".

Девушки телепроекта "Дом-2" считают, что Милене не хватает мудрости и терпения. По их мнению, она должна была отпустить парня на свидание с новенькой и принять уверенную позицию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:19

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