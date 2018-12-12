Рита Дакота опубликовала на YouТube видеоклип об отце-пьянице
Рита Дакота опубликовала на сайте YouТube видеоклип на песню «Цунами». В ролике показана трагедия семьи, в которой ее глава является пьяницей.
В клипе Риты Дакоты в роли мамы маленькой девочки и супруги любителя горячительных напитков предстала артистка Агата Муцениеце.
В тексте песни повествуется об отце и муже, у которого было множество пагубных пристрастий. Как рассказала Рита Дакота, ее родитель также находился в «объятиях зеленого змия», и это приносило ребенку серьезные душевные страдания. Поначалу певица собиралась сделать новую работу полностью автобиографической, использовав в видеоролике образ родного отца и элементы своей личной драмы. Однако впоследствии она приняла решение показать собирательный образ семей, в которых мужчина зависим от алкоголя.
Подписчики дали высокую оценку новому творению своей любимицы. Они отметили, что сюжет видео очень реалистичен и драматичен, а увиденное тронуло их до слез.
В клипе Риты Дакоты в роли мамы маленькой девочки и супруги любителя горячительных напитков предстала артистка Агата Муцениеце.
В тексте песни повествуется об отце и муже, у которого было множество пагубных пристрастий. Как рассказала Рита Дакота, ее родитель также находился в «объятиях зеленого змия», и это приносило ребенку серьезные душевные страдания. Поначалу певица собиралась сделать новую работу полностью автобиографической, использовав в видеоролике образ родного отца и элементы своей личной драмы. Однако впоследствии она приняла решение показать собирательный образ семей, в которых мужчина зависим от алкоголя.
Подписчики дали высокую оценку новому творению своей любимицы. Они отметили, что сюжет видео очень реалистичен и драматичен, а увиденное тронуло их до слез.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:13