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Рита Дакота опубликовала на YouТube видеоклип об отце-пьянице

Рита Дакота опубликовала на сайте YouТube видеоклип на песню «Цунами». В ролике показана трагедия семьи, в которой ее глава является пьяницей.

Рита Дакота опубликовала на YouТube видеоклип об отце-пьянице

В клипе Риты Дакоты в роли мамы маленькой девочки и супруги любителя горячительных напитков предстала артистка Агата Муцениеце.

В тексте песни повествуется об отце и муже, у которого было множество пагубных пристрастий. Как рассказала Рита Дакота, ее родитель также находился в «объятиях зеленого змия», и это приносило ребенку серьезные душевные страдания. Поначалу певица собиралась сделать новую работу полностью автобиографической, использовав в видеоролике образ родного отца и элементы своей личной драмы. Однако впоследствии она приняла решение показать собирательный образ семей, в которых мужчина зависим от алкоголя.

Подписчики дали высокую оценку новому творению своей любимицы. Они отметили, что сюжет видео очень реалистичен и драматичен, а увиденное тронуло их до слез.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:13

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