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Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой тряпкой по лицу

Известная телеведущая Ксения Мерц стала участницей очередного выпуска телешоу «На самом деле». В эфире передачи она разбиралась, действительно ли ее домработница была непорядочной и сдавала предметы ее одежды в аренду. В студии выяснилось, что «нечистой на руку» оказалась дочь прислуги. Однако в процессе расследования вскрылись нелицеприятные факты и о самой знаменитости: она била свою работницу половой тряпкой по лицу.

Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой тряпкой по лицу

Ксения Мерц некоторое время назад обвинила свою домработницу Галину Николаевну Тишкину в присвоении брендовых предметов одежды на сумму 15 млн. рублей. 70-летняя женщина проработала в доме звезды экрана лишь четыре месяца, а потом ее уволили. По мнению Ксении Мерц, прислуга сдавала ее вещи напрокат.

В студии телепередачи появилась и Галина Тишкина. Она рассказала о своей непростой судьбе: она заботится о брате, которому еще в детстве поставили диагноз ДЦП. После выхода на пенсию женщина решила искать дополнительный заработок и познакомилась с Кенией Мерц, после чего стала работать у нее в качестве домработницы. По словам прислуги, знаменитость обходилась с ней очень жестоко: хозяйка выламывала ей руки, била половой тряпкой по лицу, заставляла становиться перед ней на колени за некачественно проделанную работу. Телеведущая категорически опровергала эти обвинения.

Проверка на детекторе лжи показала, что единственное «преступление» Галины Тишкиной заключалось в том, что она пользовалась косметическим средством своего работодателя. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что вещи из жилья Ксении Мерц выносила дочь домработницы. Она же дала объявление о сдаче их в аренду в одной из социальных сетей.

Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой тряпкой по лицу

Также в эфире программы были продемонстрированы кадры, на которых знаменитость бьет тряпкой по лицу 70-летнюю прислугу. Тогда Ксения Мерц объяснила свое поведение тем, что не избила, а отхлестала женщину, и это было наказанием за воровство.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:15

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 10:01
Какая же она....!!! Поплатится она за свои поступки, ох как поплатится!!!
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