Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал жителей средневековой Германии
На сайте YouТube зрители могут увидеть документальное видео, которое рассказывает о том, как фермер, притворившись страшным оборотнем, на протяжении 25 лет убивал местных жителей. События происходили на территории Германии в XVI веке.
В видеозаписи рассказывается история о том, что немецкий фермер Питер Штумпп из немецкого города Бедбург изучил колдовство, он верил, что сам сатана преподнес ему в дар волшебный пояс, с помощью которого он мог становиться волкообразным чудовищем, кровожадным и ненасытным монстром.
В течение 25 лет он убивал не только скот, но и местных жителей, а потом поедал их тела. Все это время обитатели Бедбурга были убеждены, что это дело рук нечистой силы.
Правда раскрылась в 1589 году во время поисков исчезнувшего человека. Тогда и был обнаружен Питер Штумпп, облаченный в шкуру волка.
За свои злодеяния фермер, устроивший ужасный «маскарад», был прилюдно казнен. Отмечается, что его казнь отличалась особой жестокостью.
В видеозаписи рассказывается история о том, что немецкий фермер Питер Штумпп из немецкого города Бедбург изучил колдовство, он верил, что сам сатана преподнес ему в дар волшебный пояс, с помощью которого он мог становиться волкообразным чудовищем, кровожадным и ненасытным монстром.
В течение 25 лет он убивал не только скот, но и местных жителей, а потом поедал их тела. Все это время обитатели Бедбурга были убеждены, что это дело рук нечистой силы.
Правда раскрылась в 1589 году во время поисков исчезнувшего человека. Тогда и был обнаружен Питер Штумпп, облаченный в шкуру волка.
За свои злодеяния фермер, устроивший ужасный «маскарад», был прилюдно казнен. Отмечается, что его казнь отличалась особой жестокостью.
В мире
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:44