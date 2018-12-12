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Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал жителей средневековой Германии

На сайте YouТube зрители могут увидеть документальное видео, которое рассказывает о том, как фермер, притворившись страшным оборотнем, на протяжении 25 лет убивал местных жителей. События происходили на территории Германии в XVI веке.

Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал жителей средневековой Германии

В видеозаписи рассказывается история о том, что немецкий фермер Питер Штумпп из немецкого города Бедбург изучил колдовство, он верил, что сам сатана преподнес ему в дар волшебный пояс, с помощью которого он мог становиться волкообразным чудовищем, кровожадным и ненасытным монстром.

В течение 25 лет он убивал не только скот, но и местных жителей, а потом поедал их тела. Все это время обитатели Бедбурга были убеждены, что это дело рук нечистой силы.

Правда раскрылась в 1589 году во время поисков исчезнувшего человека. Тогда и был обнаружен Питер Штумпп, облаченный в шкуру волка.

За свои злодеяния фермер, устроивший ужасный «маскарад», был прилюдно казнен. Отмечается, что его казнь отличалась особой жестокостью.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:44

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