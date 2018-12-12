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В Кейптауне родилась уникальная «кошка-оборотень»

В Кейптауне (ЮАР) родилась кошка, относящаяся к виду Lykoi, что в переводе с греческого языка означает «волки». Этих животных еще называют «кошками-оборотнями», поскольку у них есть черты собак и кошек. Сейчас во всем мире насчитывается всего лишь 35 таких особей.

В Кейптауне родилась уникальная «кошка-оборотень»

На кошках вида Lykoi частично или почти полностью отсутствует шерстяной покров, однако по генетике они отличаются от канадского сфинкса. Их шерсть похожа на мех опоссума, а ее окрас либо полностью черный, либо перемешанный с сединой. На морде таких кошек шерсти вообще нет, и из-за этого их сравнивают с оборотнями.

По данным издания RoaringEarth, вероятнее всего, причиной появления уникальных животных является редкая мутация на генетическом уровне, а не заболевание кожи и не скрещивание волка и кошки.

О первых кошки вида Lykoi стало известно шесть лет назад, их обнаружили в Теннесси и Вирджинии (США). Несмотря на то, что ученые исследовали главные биологические характеристики «оборотней», они так и не смогли объяснить генетические мутации, которые становятся причиной появления таких животных. Ситуация осложняется тем, что численность этих кошек слишком мала, поэтому возникают трудности в тщательном их изучении.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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