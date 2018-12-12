В Кейптауне родилась уникальная «кошка-оборотень»
В Кейптауне (ЮАР) родилась кошка, относящаяся к виду Lykoi, что в переводе с греческого языка означает «волки». Этих животных еще называют «кошками-оборотнями», поскольку у них есть черты собак и кошек. Сейчас во всем мире насчитывается всего лишь 35 таких особей.
На кошках вида Lykoi частично или почти полностью отсутствует шерстяной покров, однако по генетике они отличаются от канадского сфинкса. Их шерсть похожа на мех опоссума, а ее окрас либо полностью черный, либо перемешанный с сединой. На морде таких кошек шерсти вообще нет, и из-за этого их сравнивают с оборотнями.
По данным издания RoaringEarth, вероятнее всего, причиной появления уникальных животных является редкая мутация на генетическом уровне, а не заболевание кожи и не скрещивание волка и кошки.
О первых кошки вида Lykoi стало известно шесть лет назад, их обнаружили в Теннесси и Вирджинии (США). Несмотря на то, что ученые исследовали главные биологические характеристики «оборотней», они так и не смогли объяснить генетические мутации, которые становятся причиной появления таких животных. Ситуация осложняется тем, что численность этих кошек слишком мала, поэтому возникают трудности в тщательном их изучении.
На кошках вида Lykoi частично или почти полностью отсутствует шерстяной покров, однако по генетике они отличаются от канадского сфинкса. Их шерсть похожа на мех опоссума, а ее окрас либо полностью черный, либо перемешанный с сединой. На морде таких кошек шерсти вообще нет, и из-за этого их сравнивают с оборотнями.
По данным издания RoaringEarth, вероятнее всего, причиной появления уникальных животных является редкая мутация на генетическом уровне, а не заболевание кожи и не скрещивание волка и кошки.
О первых кошки вида Lykoi стало известно шесть лет назад, их обнаружили в Теннесси и Вирджинии (США). Несмотря на то, что ученые исследовали главные биологические характеристики «оборотней», они так и не смогли объяснить генетические мутации, которые становятся причиной появления таких животных. Ситуация осложняется тем, что численность этих кошек слишком мала, поэтому возникают трудности в тщательном их изучении.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04