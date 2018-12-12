В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из костей которых изготавливали украшения





Археологи нашли на территории латиноамериканской страны 32 скелета, принадлежащих представителям культуры Моче и Ламбайеке. Большинство из обнаруженных останков принадлежали людям, умершим в детском возрасте. У скелетов отсутствовали части нижних конечностей, что, по мнению экспертов, свидетельствует об их использовании родственниками для создания украшений. Такая практика широко применялась у древних народов.Также находками ученых стали 60 массивных урн, содержащих останки разных животных. В некоторых захоронениях также обнаружили ткацкие станки.