В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из костей которых изготавливали украшения
При раскопках в Перу археологи обнаружили останки древних жителей возрастом 1700 лет. У скелетов не было некоторых костей, специалисты считают, что их использовали для изготовления украшений. Соответствующие сведения опубликованы в зарубежном издании Daily Mail.
Археологи нашли на территории латиноамериканской страны 32 скелета, принадлежащих представителям культуры Моче и Ламбайеке. Большинство из обнаруженных останков принадлежали людям, умершим в детском возрасте. У скелетов отсутствовали части нижних конечностей, что, по мнению экспертов, свидетельствует об их использовании родственниками для создания украшений. Такая практика широко применялась у древних народов.
Также находками ученых стали 60 массивных урн, содержащих останки разных животных. В некоторых захоронениях также обнаружили ткацкие станки.
Археологи нашли на территории латиноамериканской страны 32 скелета, принадлежащих представителям культуры Моче и Ламбайеке. Большинство из обнаруженных останков принадлежали людям, умершим в детском возрасте. У скелетов отсутствовали части нижних конечностей, что, по мнению экспертов, свидетельствует об их использовании родственниками для создания украшений. Такая практика широко применялась у древних народов.
Также находками ученых стали 60 массивных урн, содержащих останки разных животных. В некоторых захоронениях также обнаружили ткацкие станки.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:48