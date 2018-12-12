Исследователи проинформировали о вреде чрезмерного употребления добавок для потенции





Исследователи из США проинформировали о вреде, который организму человека может принести чрезмерное употребление добавок для укрепления потенции. Соответствующие сведения опубликованы в издании The Sun.Майкл Уайт, сотрудник Коннектикутского университета, рассказал, что множество потребителей полагают, что использование пищевых добавок (витамин, минералов, трав, компонентов растительного происхождения, масел, аминокислот) является безопасным и эффективным. По данным американской правительственной организации, курирующей вопросы контроля за пищевыми продуктами лекарственными препаратами (FDA), в состав 776 диетических товаров от 146 разных изготовителей, реализованных в 2007 – 2016 годах, входили синтетические или рецептурные лекарства. Основными потребителями этой продукции выступали граждане, желающие укрепить эректильную функцию (45,5%), а также те, кто стремился похудеть (40,9%).По словам Майкла Уайта, покупатели не осознают всей опасности, которую несет употребление таких добавок. Например, они приобретают Viagra, Levitra или Cialis в сочетании с нитроглицерином и другими веществами, влияющими на сосудистую систему. Однако комбинация этих двух компонентов может спровоцировать приступ гипотонии, что может привести к госпитализации или даже смерти. При этом, чем больше дозировка, тем выше и угроза.Особое беспокойство вызывает применение препарата для лечения преждевременной эякуляции Дапоксетина. Он может привести к серотониновому синдрому – потенциально смертельной реакции организма на прием некоторых лекарств, сопровождающейся повышением температуры тела, постоянным напряжением и сокращением мышц, а также нарушением работы почек.Специалисты рекомендуют обязательно консультироваться с доктором при покупке лекарств.