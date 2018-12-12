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Исследователи проинформировали о вреде чрезмерного употребления добавок для потенции

Исследователи из США проинформировали о вреде, который организму человека может принести чрезмерное употребление добавок для укрепления потенции. Соответствующие сведения опубликованы в издании The Sun.

Исследователи проинформировали о вреде чрезмерного употребления добавок для потенции

Майкл Уайт, сотрудник Коннектикутского университета, рассказал, что множество потребителей полагают, что использование пищевых добавок (витамин, минералов, трав, компонентов растительного происхождения, масел, аминокислот) является безопасным и эффективным. По данным американской правительственной организации, курирующей вопросы контроля за пищевыми продуктами лекарственными препаратами (FDA), в состав 776 диетических товаров от 146 разных изготовителей, реализованных в 2007 – 2016 годах, входили синтетические или рецептурные лекарства. Основными потребителями этой продукции выступали граждане, желающие укрепить эректильную функцию (45,5%), а также те, кто стремился похудеть (40,9%).

По словам Майкла Уайта, покупатели не осознают всей опасности, которую несет употребление таких добавок. Например, они приобретают Viagra, Levitra или Cialis в сочетании с нитроглицерином и другими веществами, влияющими на сосудистую систему. Однако комбинация этих двух компонентов может спровоцировать приступ гипотонии, что может привести к госпитализации или даже смерти. При этом, чем больше дозировка, тем выше и угроза.

Исследователи проинформировали о вреде чрезмерного употребления добавок для потенции

Особое беспокойство вызывает применение препарата для лечения преждевременной эякуляции Дапоксетина. Он может привести к серотониновому синдрому – потенциально смертельной реакции организма на прием некоторых лекарств, сопровождающейся повышением температуры тела, постоянным напряжением и сокращением мышц, а также нарушением работы почек.

Специалисты рекомендуют обязательно консультироваться с доктором при покупке лекарств.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:17

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