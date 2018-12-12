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Планета Х возле Солнца вызвала панику у жителей штата Мичиган

Пользователи Сети были озадачены после просмотра материалов, опубликованных жителями штата Мичиган. Планета Х возле Солнца днем вызвала панику у американцев, сразу заговоривших о грядущем конце света.
Планета Х возле Солнца вызвала панику у жителей штата Мичиган

Многие исследователи после просмотра снимков, сделанных свидетелями события, отметили, что рядом со светилом действительно может находиться загадочный объект. Раньше природные отблески звезды пропадали после движения камеры, но сейчас ситуация изменилась.

Авторы видео заметили, что небесное тело оставалось в поле зрения даже после перемещения гаджета. Уфологи даже не сомневаются в приближении Нибиру к Земле, а также подчеркивают, что планета всегда остается на месте, в любое время суток. Скептики предпочли воздержаться от комментариев, а ученые тоже хранят молчание по поводу новой информации.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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