Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко наконец оформила развод

Не так давно Екатерина очень нелестно прошлась по нынешней ведущей телестройки Юлии Ефременковой. После критики она тут же порекомендовала организаторам собственную персону вместо Ефременковой.Мы уже сообщали, что Катерина уже давно не живет со своим мужем. Бывшая участница телепроекта ранее сообщала, что сохранять семью смысла не было, ибо любви уже никакой нет, и жили они только по инерции.Хоть Колесниченко со своим законным мужем уже давно не живет, официальный развод они оформили только во вторник, 11 декабря.У себя в Instagram девушка выложила публикацию, где на фотографии ее можно видеть со свидетельством о расторжении брака. Екатерина сообщает, что именно в этот день она официально стала разведенкой.Кстати, бывшая звезда телестройки сообщает, что невероятно счастлива после такого события.