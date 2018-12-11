АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко наконец оформила развод

Бывшая участница скандального реалити-шоу Дом-2 Катя Колисниченко после ухода с телепроекта не потерялась и часто мелькает на различных передачах и страницах СМИ.

Не так давно Екатерина очень нелестно прошлась по нынешней ведущей телестройки Юлии Ефременковой. После критики она тут же порекомендовала организаторам собственную персону вместо Ефременковой.

Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко наконец оформила развод

Мы уже сообщали, что Катерина уже давно не живет со своим мужем. Бывшая участница телепроекта ранее сообщала, что сохранять семью смысла не было, ибо любви уже никакой нет, и жили они только по инерции.

Хоть Колесниченко со своим законным мужем уже давно не живет, официальный развод они оформили только во вторник, 11 декабря.

У себя в Instagram девушка выложила публикацию, где на фотографии ее можно видеть со свидетельством о расторжении брака. Екатерина сообщает, что именно в этот день она официально стала разведенкой.

Кстати, бывшая звезда телестройки сообщает, что невероятно счастлива после такого события.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов
Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко наконец
Дочь Тимати пришла на день рождения внука
Лариса Гузеева показала совместное фото с Сосо
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в Instagram
Мария Шукшина рассказала об обнаружении сотни
Подписчики обсудили новый снимок похудевшего на
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме
Американские ученые создали гель, предотвращающий
Ляна Фридман считает, что Бари Алибасов не живет
Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с
Сотрудники ESA показали фото "каменного
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян нелестно
Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены
Андрей Державин поздравил Андрея Макаревича с его
Борис Грачевский с Екатериной Белоцерковской
Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит
Авдотья Смирнова намерена снять сериал об
Алексей Ягудин опроверг слухи о его размолвке с
Наталья Рудова порадовала фанатов своей изящной
Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к
Алиана Устиненко уверена, что Алексей Купин не
Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на
Прохора Шаляпина раскритиковали коллеги по каналу
Ильдар Узбеков создал венчурный фонд «CoalFuture»
Ученые нашли способ выявления психологических
Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2»
Компания OnePlus официально представила смартфон
В Лейпциге снова рукоплескали Михаэлю Цукернику
«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на
Просмотреть все новости