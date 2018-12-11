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Дочь Тимати пришла на день рождения внука Винокура в «траурном» наряде

Дочка Тимати несколько шокировала подписчиков своим неожиданным выбором цвета наряда для поздравления внука Владимира Винокура с днем рождения. Некоторые даже привели сравнение между черной одеждой и «траурным» костюмом.

Дочь Тимати пришла на день рождения внука Винокура в «траурном» наряде


На день рождения внука Винокура Федора пришло большое количество гостей. Для собравшихся детей Анастасия Винокур с супругом устроили пышный праздник. На торжественное мероприятие пришли как друзья именинника, так и их родители. Среди приглашенных была и дочь Тимати – Алиса. Ее сопровождала бабушка Симона Юнусова, которая и сняла для семейной хроники короткое видео с праздника.

Отрывок мама популярного рэпера опубликовала в своем Instagram. Она написала, что Алиса назвала день рождения внука Винокура самым лучшим в ее жизни. Тем не менее, внимание подписчиков Юнусовой привлек не сам праздник, а наряд, в котором на него пришла дочь Тимати. Девочка нарядилась в белую блузку, черные колготки, такие же темные жилетку и юбку. Такой подбор цвета заставил комментаторов удивиться. Многих такой темный вид натолкнул на «траурные» мысли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:48

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