В Южной Корее стартует продажа полноразмерного премиального кроссовера Hyundai Palisade





На внутреннем авторынке кросс Hyundai Palisade предлагают с бензиновым 3.8-литровым силовым агрегатом на 295 лошадиных сил. Корейцам предлагается автомобиль с 2.2-литровой дизельной силовой установкой на 202 лошадиные силы. Двигатели работают с 8-АКПП. В авто используется передний либо полный привод. На это влияет комплектация транспортного средства. Для внутреннего авторынка предусматриваются 2 варианта сборки новой версии. Комплектация Exclusive нового авто Hyundai Palisade включает климатическую установку, круиз-контроль, развлекательный комплекс с 8-дюймовым тачскрином и прочее.Сборку Prestige наделили 20-дюймовыми колесными дисками, интеллектуальным круиз-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым дисплеем и прочими элементами. В виде опции производители предлагают панорамный люк, а также раздельные кресла. Новинка расценивается от 2 000 000 рублей.