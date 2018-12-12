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В Южной Корее стартует продажа полноразмерного премиального кроссовера Hyundai Palisade

В Южной Корее начинают продавать полноразмерный премиальный кроссовер Hyundai Palisade. Через полгода транспортное средство должно появиться в Соединённых Штатах.

В Южной Корее стартует продажа полноразмерного премиального кроссовера Hyundai Palisade


На внутреннем авторынке кросс Hyundai Palisade предлагают с бензиновым 3.8-литровым силовым агрегатом на 295 лошадиных сил. Корейцам предлагается автомобиль с 2.2-литровой дизельной силовой установкой на 202 лошадиные силы. Двигатели работают с 8-АКПП. В авто используется передний либо полный привод. На это влияет комплектация транспортного средства. Для внутреннего авторынка предусматриваются 2 варианта сборки новой версии. Комплектация Exclusive нового авто Hyundai Palisade включает климатическую установку, круиз-контроль, развлекательный комплекс с 8-дюймовым тачскрином и прочее.

Сборку Prestige наделили 20-дюймовыми колесными дисками, интеллектуальным круиз-контролем, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым дисплеем и прочими элементами. В виде опции производители предлагают панорамный люк, а также раздельные кресла. Новинка расценивается от 2 000 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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