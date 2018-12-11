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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в Instagram показала снимок после фотошопа

Многие знаменитости, даже если они довольно молоды и миловидны, грешат фотошопом на своих фотографиях в социальных сетях.

Часто девушки очень недовольны настоящей внешностью и пытаются приукрасить себя или скрыть какие-либо недостатки в своей фигуре, или на своём лице.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в Instagram показала снимок после фотошопа

Не исключение и звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь.

Накануне девушка выложила снимок, где многочисленные поклонники не узнали ее. Фанаты стали спрашивать, куда делись подбородок и глаза. А многие прямо сказали, что на снимке она не похожа сама на себя, потому что в жизни она красивая, а на снимке страшновата.

Подбородок исчез, нос вытянулся, а глаза превратились в узкие щелочки, заявили фолловеры. Кто-то подметил, что жена Сергея Пынзаря на это пошла ради таких модных сейчас высоких скул.

«Даша всегда такая милашка была, а сейчас, как после неудачной пластики, ужас!», «Почему лицо такое отёкшее?», «Даша, это Фотошоп? Совсем чужой человек», - пишут в частности комментаторы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:23

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