Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в Instagram показала снимок после фотошопа

«Даша всегда такая милашка была, а сейчас, как после неудачной пластики, ужас!», «Почему лицо такое отёкшее?», «Даша, это Фотошоп? Совсем чужой человек», - пишут в частности комментаторы.

Часто девушки очень недовольны настоящей внешностью и пытаются приукрасить себя или скрыть какие-либо недостатки в своей фигуре, или на своём лице.Не исключение и звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь.Накануне девушка выложила снимок, где многочисленные поклонники не узнали ее. Фанаты стали спрашивать, куда делись подбородок и глаза. А многие прямо сказали, что на снимке она не похожа сама на себя, потому что в жизни она красивая, а на снимке страшновата.Подбородок исчез, нос вытянулся, а глаза превратились в узкие щелочки, заявили фолловеры. Кто-то подметил, что жена Сергея Пынзаря на это пошла ради таких модных сейчас высоких скул.