Лариса Гузеева показала совместное фото с Сосо Павлиашвили в Instagram

Совместное фото с Павлиашвили Гузеева сделала во время съемки нового выпуска шоу «Давай поженимся». 59-летняя актриса пришла для участия в программе в золотой тунике, туфлях на шпильке и черных брюках. В свою очередь ее партнер по фото решил не изменять своей традиции и пришел на съемки в потертых джинсах, бежевом пиджаке, белой рубашке с броским галстуком.При этом подписчики Гузеевой обратили внимание на обувь Павлиашвили, похвалив его за белые ботинки с золотистыми мысками. И все же, большая часть похвалы и восхищения достались телеведущей. Поклонники похвалили ее за роскошный наряд и внешний вид, на котором нет и тени ее возраста. В своей публикации Лариса Гузеева выразила искреннюю благодарность в адрес Павлиашвили, назвав его «душой – человеком».