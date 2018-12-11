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Лариса Гузеева показала совместное фото с Сосо Павлиашвили в Instagram

На своей личной страничке в Instagram Лариса Гузеева поделилась с поклонниками новым фото. На показанном снимке актриса позирует в новом роскошном наряде рядом с Сосо Павлиашвили.

Лариса Гузеева показала совместное фото с Сосо Павлиашвили в Instagram


Совместное фото с Павлиашвили Гузеева сделала во время съемки нового выпуска шоу «Давай поженимся». 59-летняя актриса пришла для участия в программе в золотой тунике, туфлях на шпильке и черных брюках. В свою очередь ее партнер по фото решил не изменять своей традиции и пришел на съемки в потертых джинсах, бежевом пиджаке, белой рубашке с броским галстуком.

При этом подписчики Гузеевой обратили внимание на обувь Павлиашвили, похвалив его за белые ботинки с золотистыми мысками. И все же, большая часть похвалы и восхищения достались телеведущей. Поклонники похвалили ее за роскошный наряд и внешний вид, на котором нет и тени ее возраста. В своей публикации Лариса Гузеева выразила искреннюю благодарность в адрес Павлиашвили, назвав его «душой – человеком».



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:38

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