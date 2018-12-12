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Renault переходит на силовые агрегаты от марки Lada

Французская компания Renault переходит на силовые агрегаты от марки Lada. Автобренд заинтересовал 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, используемый в Lada XRay. Данный мотор генерирует 122 лошадиные силы.

Renault переходит на силовые агрегаты от марки Lada


Такой силовой установкой могут оснастить новые вариации популярных авто Renault Logan, а также Renault Sandero. Транспортные средства новой генерации появятся на отечественном авторынке в течение 2 лет. Специалисты Renault планируют адаптировать моторы для своих авто, произвести установку второго фазовращателя на распределительный выпускной вал. Благодаря этому будут увеличены характеристики силового агрегата на пять процентов. Мотор ВАЗ также могут начать устанавливать в кроссе Kaptur и кросс-купе Arkana, запускаемом в продажу с весны следующего года.

«Dni24» ранее передавали, что транспортное средство Koenigsegg Agera RT сможет разгоняться до 447 километров в час.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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