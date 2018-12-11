Мария Шукшина рассказала об обнаружении сотни фейков в соцсети Facebook

До сих пор узнать о ключевых событиях в жизни Марии Шукшиной можно было только на ее страничке в Instagram. Теперь она сообщила всем своим подписчикам о том, что решила завести профиль в еще одной соцсети. На этот раз речь пошла о Facebook, где Шукшина недавно зарегистрировалась. К своему удивлению актриса обнаружила, что с таким именем заведено не менее 100 аккаунтов, что на порядок больше, чем даже в Instagram.В связи с этим Шукшина решила предостеречь своих поклонников тщательно проверять, на кого они подписываются. Тем не менее, звезда сама признала, что отличить фейк от настоящего профиля человека достаточно сложно. Это же подтвердили ей в комментариях фанаты. Как заметила Шукшина, в Сети, как и в жизни, много фальши, а правды значительно меньше.