Подписчики обсудили новый снимок похудевшего на 70 кг Максима Фадеева

О том, что продюсер начал следить за рационом питания и сбросил лишний вес, стало известно этой весной. Изначально наставник проекта «Дети.Голос», который транслируется на Первом канале, сбросил приблизительно 42 килограмма. Но Максима Фадеева этот результат не удовлетворил, поэтому он стал изучать, как можно без вреда для здоровья еще похудеть. Его целью было минус 30 килограммов. Через пять месяцев музыкальный продюсер похвастался, что ему почти удалось достичь поставленной задачи – ушло еще 28 килограмм. В результате наставник группы Serebro избавился от 70 килограммов, применяя собственную методику похудения.Фолловеры пришли в восторг от того, как сейчас выглядит Максим Фадеев. По признанию продюсера, ему было очень тяжело жить и работать с таким огромным весом. Он заверил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет стремиться поддерживать себя в отличной форме.