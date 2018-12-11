Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены многочисленным мутациям





Намерения Илона Маска колонизировать Марс несколько обеспокоили некоторых ученых. Например, астроном и физик Джон Миллис обратил внимание на риск космического излучения, который грозит плоду и его матери. Это может привести к значительным мутациям эмбриона. А низкий уровень гравитации Красной планеты не сможет способствовать правильному развитию костей и мышц ребенка.Американские биологи Стивен Пек и Хейли Шустер, поддержали мнение Миллиса. Они утверждают, что зачатие в пути на Марс может подвергнуть опасности остальных членов экипажа. Ведь патогенным микроорганизмам будет проще поразить человека, находящегося в одном помещении с носителем. Для полноценного развития плода, его рождения и здорового роста на чужой планете, человечеству нужно еще долго работать над созданием соответствующих технологий.