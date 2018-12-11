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Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены многочисленным мутациям

Знаменитый американский инженер и миллиардер Илон Маск не так давно обсуждал с учеными и сотрудниками агентства NASA колонизацию Красной планеты. Однако эксперты предупреждают о возможных мутациях детей, которые будут рождены на поверхности небесного тела.
Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены многочисленным мутациям

Намерения Илона Маска колонизировать Марс несколько обеспокоили некоторых ученых. Например, астроном и физик Джон Миллис обратил внимание на риск космического излучения, который грозит плоду и его матери. Это может привести к значительным мутациям эмбриона. А низкий уровень гравитации Красной планеты не сможет способствовать правильному развитию костей и мышц ребенка.

Американские биологи Стивен Пек и Хейли Шустер, поддержали мнение Миллиса. Они утверждают, что зачатие в пути на Марс может подвергнуть опасности остальных членов экипажа. Ведь патогенным микроорганизмам будет проще поразить человека, находящегося в одном помещении с носителем. Для полноценного развития плода, его рождения и здорового роста на чужой планете, человечеству нужно еще долго работать над созданием соответствующих технологий.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:07

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