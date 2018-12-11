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Американские ученые создали гель, предотвращающий повторное появление рака

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали гель, предотвращающий повторное появление рака. Американские специалисты пояснили, что разработка с антителами способна ограничивать развитие побочных раковых образований, стимулируя работу иммунной системы организма.
Американские ученые создали гель, предотвращающий повторное появление рака

Как сообщает издание Nature Nanotechnology, в составе созданного спрея-геля есть специальные биологически разлагаемые частицы. Состоят они из карбоната кальция и имеют антитела против блокирующего деятельность макрофагов белка CD47. Из-за блокировок этого белка иммунитет не может распознавать и уничтожать злокачественные образования.

Ученые протестировали гель на лабораторных грызунах. У мышей удалось удалить меланому, но некоторые раковые клетки эксперты оставили. На определенные участки нанесли спрей-гель. Позднее специалисты заметили, что злокачественные клетки прекратили развиваться.

В настоящее время представители науки пытаются определить оптимальную концентрацию препарата в опытах над мышами, а далее провести массу тестов при участии в эксперименте человека.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:52

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