Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит собственную коллекцию одежды
Эпатажно-известная участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк продолжает завоевывать мир шоу-бизнеса.
Напомним, что после того, как Дарью выгнали за ворота, блондинка довольно быстро придумала себе историю, за счет которой она сможет стать известной личностью. Друзьяк, появившись на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, обвинила Народного артиста России Александра Серова в насильнических действиях в отношении ее, а чуть позже добавила, что и вовсе ждет от певца ребенка.
Только вот недавно оказалось, что звезда «Дома-2» потеряла малыша. По словам самой Дарьи, у нее случился выкидыш, и в этом она снова обвинила Александра Николаевича.
Нужно сказать, что когда на передаче «Прямой эфир» Друзьяк появилась во второй раз, многие телезрители обратили внимание на ее не совсем ординарную одежду. В этот раз блондинка отдала предпочтение модному свитшоту стилизованному под смирительную рубашку и серьги в виде наручников.
А несколько часов назад Дарья сообщила у себя на страничке в Instagram, что планирует выпустить собственную капсульную коллекцию одежды в ограниченном количестве. Также Друзьяк подчеркнула, что наряд, в котором она появилась во второй раз на программе «Прямой эфир», также будет входить в ее коллекцию и его можно будет совсем скоро приобрести.
Только вот поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что коллекция Друзьяк уж точно не будет иметь успеха, ведь надпись «Синдром Дарьи Друзьяк» мало кому может понравиться.
Напомним, что после того, как Дарью выгнали за ворота, блондинка довольно быстро придумала себе историю, за счет которой она сможет стать известной личностью. Друзьяк, появившись на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, обвинила Народного артиста России Александра Серова в насильнических действиях в отношении ее, а чуть позже добавила, что и вовсе ждет от певца ребенка.
Только вот недавно оказалось, что звезда «Дома-2» потеряла малыша. По словам самой Дарьи, у нее случился выкидыш, и в этом она снова обвинила Александра Николаевича.
Нужно сказать, что когда на передаче «Прямой эфир» Друзьяк появилась во второй раз, многие телезрители обратили внимание на ее не совсем ординарную одежду. В этот раз блондинка отдала предпочтение модному свитшоту стилизованному под смирительную рубашку и серьги в виде наручников.
А несколько часов назад Дарья сообщила у себя на страничке в Instagram, что планирует выпустить собственную капсульную коллекцию одежды в ограниченном количестве. Также Друзьяк подчеркнула, что наряд, в котором она появилась во второй раз на программе «Прямой эфир», также будет входить в ее коллекцию и его можно будет совсем скоро приобрести.
Только вот поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что коллекция Друзьяк уж точно не будет иметь успеха, ведь надпись «Синдром Дарьи Друзьяк» мало кому может понравиться.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:56