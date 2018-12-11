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Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит собственную коллекцию одежды

Эпатажно-известная участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк продолжает завоевывать мир шоу-бизнеса.

Напомним, что после того, как Дарью выгнали за ворота, блондинка довольно быстро придумала себе историю, за счет которой она сможет стать известной личностью. Друзьяк, появившись на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, обвинила Народного артиста России Александра Серова в насильнических действиях в отношении ее, а чуть позже добавила, что и вовсе ждет от певца ребенка.

Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит собственную коллекцию одежды

Только вот недавно оказалось, что звезда «Дома-2» потеряла малыша. По словам самой Дарьи, у нее случился выкидыш, и в этом она снова обвинила Александра Николаевича.

Нужно сказать, что когда на передаче «Прямой эфир» Друзьяк появилась во второй раз, многие телезрители обратили внимание на ее не совсем ординарную одежду. В этот раз блондинка отдала предпочтение модному свитшоту стилизованному под смирительную рубашку и серьги в виде наручников.

Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит собственную коллекцию одежды

А несколько часов назад Дарья сообщила у себя на страничке в Instagram, что планирует выпустить собственную капсульную коллекцию одежды в ограниченном количестве. Также Друзьяк подчеркнула, что наряд, в котором она появилась во второй раз на программе «Прямой эфир», также будет входить в ее коллекцию и его можно будет совсем скоро приобрести.

Только вот поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что коллекция Друзьяк уж точно не будет иметь успеха, ведь надпись «Синдром Дарьи Друзьяк» мало кому может понравиться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:56

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